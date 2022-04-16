北市府替代役確診 黃珊珊：未與柯文哲接觸

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（中央社記者劉建邦台北16日電）本土疫情延燒，北市府媒體事務組一名替代役確診，副市長黃珊珊今天說，已要求市府11樓官員自我健康監測，並針對場域清消，自己跟市長柯文哲都未與確診替代役接觸過。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台北市政府媒體事務組一名替代役核酸檢測確診，包含發言人陳智菡、副發言人魏佑任等人都被隔離。

黃珊珊今天出席「傳統市場節」活動前接受媒體聯訪時說，替代役是因室友確診，13日就未到市府上班且被居隔，昨天接到替代役確診通知，事後匡列17名辦公室員工，媒體事務組同仁也在居隔，經快篩皆為陰性，並針對辦公室清消。

黃珊珊表示，媒體事務組同仁今天會在採檢核酸檢測（PCR）確認狀況，目前先針對替代役辦公室同仁居隔跟篩檢，並針對替代役可能去過場域做疫調，且會要求北市府11樓的官員先自我健康監測。

黃珊珊說，此名替代役都在辦公室做文書工作，加上北市府公文採電子化，所以替代役很少前往北市府其他單位，自己也未跟替代役接觸過，市長柯文哲也沒有。

媒體詢問近期確診人數增多是否影響市府公務運作？黃珊珊表示，北市府針對疫情曾實施居家辦公措施，所以不會影響到公務運作。

黃珊珊被問及快篩劑議題時說，北市府目前庫存量有3萬多劑，但因每天要提供快篩劑給幾千名在居家隔離的民眾，預估能撐5、6天，目前等中央核發，民眾也可前往北市府設置7大公費篩檢站篩檢。（編輯：謝雅竹）1110416