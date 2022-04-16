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疫情16/300

世新大學18日恢復實體上課 學生持續爭取遠距

2022/4/16 12:34
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（中央社記者陳至中台北16日電）世新大學日前陸續傳出學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），停止實體課程到4月17日，校方宣布4月18日復課，但許多學生仍擔心疫情，持續爭取遠距教學。

世新大學最早於3月31日以新聞稿說明校內1名學生確診，4月2日再宣布出現第2例，依照教育部原先的停課標準（2師生確診，全校停課），停止實體課程到4月11日。4月6日又因出現更多確診個案，決議再延一週到4月17日，預計4月18日恢復實體課程。

如今復課在即，但仍有許多學生擔心校園疫情。世新學生會昨天在臉書專頁發文指出，學生會持續爭取遠距離教學，但校方認為依照新的停課標準，須有1/3院系所出現師生「確診」或被列為「密切接觸者」，才能全校停課。

中央社記者詢問世新大學副校長陳清河，於今天中午獲得文字簡訊回應。陳清河指出，目前各校都相同，必須按照中央主管機關的規定，全校停課須達上述1/3的條件，停課天數視疫情調查和風險評估結果決定，並須事先通報教育部的「暫停實體課程實施應變小組」。

對於校方確定18日恢復實體課程，學生會也提出3項要求，包括在午休時間找出空教室讓學生吃飯；比照上學期作法，這學期1/2學分不及格，不計入退學標準；缺課不扣考。

對此，陳清河表示，復課後的學生用餐事宜，總務處自當有所規劃。至於受疫情影響的缺課、扣考，只要學生能夠提供證明，學校也會從寬認定。（編輯：陳政偉）1110416

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