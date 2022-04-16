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疫情15/300

總統自主健康管理首次快篩陰性 健康狀況良好

2022/4/16 12:36（4/16 13:19 更新）
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總統蔡英文因1名家人確診，啟動居家隔離與自主健康管理。總統府16日表示，總統進行自主健康管理期間首次快篩，結果陰性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文因1名家人確診，啟動居家隔離與自主健康管理。總統府今天表示，總統進行自主健康管理期間首次快篩，結果陰性，健康狀況良好，感謝大家關心。

總統蔡英文4日與家人餐敘，其中1人確診，總統因此在官邸居家隔離，14日解除居家隔離，啟動7天自主健康管理。自主健康管理期間，依照防疫指引規定，總統15日在總統府接見美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派國會議員訪問團，這也是總統解除居家隔離後、自主健康管理期間第一場實體接見行程。

總統府發言人張惇涵今天表示，總統上午依照防疫指引，進行自主健康管理期間的第一次快篩，結果為陰性。總統健康狀況良好，總統感謝大家關心，也請大家放心。（編輯：郭無患）1110416

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