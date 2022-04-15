國會團訪台意義大 學者：印證台灣是美國印太夥伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國資深國會代表團今天傍晚結束訪台行程，學者認為，訪團搭乘軍機依序走訪澳洲、台灣、日本，等於以行動印證台灣是美國在印太區域重要夥伴，且多位團員軍系色彩濃厚，顯示此行應與美國防預算、戰略布局有關。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向中央社記者表示，美國國會有立法增加預算的權限，美國刻正討論「2023國防授權法」（NDDA 2023），規範美國明年國防預算；訪團來台會晤國防部長邱國正，在澳洲亦有類似國安會議行程，應是盼親自深入了解印太戰略情勢，溝通相關需求。

國防授權法是美國聯邦法律，用以規範年度國防預算。美國政府今年3月底公布2023年預估國防預算，達8133億美元新高峰，但有40名共和黨參眾議員仍不滿意，日前聯名致函要求2023年國防預算增幅應至5%。

蘇紫雲表示，美國國防授權法案中，與台灣最息息相關的是「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative, PDI），此倡議主要是讓美國加強在印太與中國對抗，並依照台灣關係法提供台灣足夠防禦保障。

蘇紫雲說，美國2022年國防授權法案經國會折衝後，該倡議被增加了20億美金預算，最後達到71億美金；此次美國國會團返美後，2023年的PDI預算是否再增加，是一觀察指標。

台灣智庫執行委員賴怡忠從外交層面分析指出，民主黨籍的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因確診延後訪台，共和黨籍的美國資深參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）旋即率團訪台，顯示美國國會對台灣的支持是跨參眾兩院、跨黨派的，美國國會團把台灣放在印太訪問行程的一站，更印證台灣是美國印太戰略的重心。

賴怡忠認為，儘管中國強烈抗議，裴洛西未來仍會訪問台灣。觀察台美關係，有決策權的美國行政體系固然是最重要的，但美國國會可透過直接立法，為台美關係打下法律基礎，例如「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）為台美高層互訪解禁，此次重量級訪團回美後，也可能主導推動其他友台法案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴怡忠說，美國國會議員反映美國民意，美國國會議員壓倒性支持台灣，連帶會影響美國政府的決策；自前總統川普政府到現任拜登政府，美國政府對中國採取強硬立場，都跟美國國內民意與國會態度很有關。

美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）、民主黨籍的參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨參議員波爾（Richard Burr）、波特曼（Robert Portman）、賽斯（Ben Sasse）、共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）昨晚抵台訪問，今天上午晉見總統蔡英文，下午會晤國防部長邱國正，傍晚搭機離台。（編輯：林克倫）1110415