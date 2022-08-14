43年前投票支持台灣關係法 馬基率美國會團訪台將晉見蔡總統
（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部今天表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）晚間率團訪台，15日將晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。
美國在台協會（AIT）晚間發布新聞稿表示，訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
馬基參議員今天搭機抵達桃園機場，由外交部常務次長俞大㵢代表政府接機歡迎，另外4名眾議員則搭乘C-40行政專機由日本橫田空軍基地起飛，晚間約7時抵達松山機場，由外交部北美司長徐佑典在空軍松指部歡迎訪團。
外交部發布新聞稿指出，全團共5名國會議員，包括馬基、聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。訪團於今、明兩天率團來台灣訪問。
外交部表示，對馬基率領兩院跨黨派國會議員訪台表達誠摯歡迎，今天下午由外交部常務次長俞大㵢代表政府前往迎接馬基率領訪團。
馬基當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友我議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫，以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。
馬基另於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員來台學習中文及於政府部門實習的學人計畫。
外交部指出，訪團組成橫跨參、眾兩院兩黨，成員來自「外交」、「軍事」、「歲計」等重要委員會。在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會再度籌組重量級訪團來台，展現無懼中國威脅恫嚇的友我情誼，並彰顯美國對台灣的強力支持。（編輯：蘇志宗）1110814
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