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鄧振中：台美近日宣布啟動21世紀貿易倡議談判

2022/8/13 20:47（8/13 21:08 更新）
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行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中13日晚間表示，台美雙方準備進度順利，近日有望宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判。（中央社檔案照片）
行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中13日晚間表示，台美雙方準備進度順利，近日有望宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中今天晚間表示，台美雙方準備進度順利，近日有望宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判，「時間不會太久」；之後雙方將討論首次談判會議的時間。

台美6月1日啟動21世紀貿易倡議，議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）12日表示，未來數天將宣布美台貿易談判路線圖。鄧振中對中央社記者說，台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。

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談判，因為雙方各自準備進度順利，皆按照預期進展，近日有望宣布啟動，包含康貝爾的宣布，這是非常正面的訊息。
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鄧振中說，談判宣布啟動後，就將討論首次會議時間，並且給予雙方討論的議題文本，11項議題當中，容易達成協議、國際雙邊關係上或是在世界貿易組織（WTO）、亞太經合會（APEC）已經經過比較多討論的題目，如貿易便捷化等，就有可能會在首次談判時先處理。

他說，台灣期待談判啟動後，能在明年底、美國主辦APEC峰會前完成談判。（編輯：趙蔚蘭）1110813

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