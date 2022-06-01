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台美貿易倡議
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台美貿易倡議3/4

台美21世紀貿易倡議啟動 深化雙邊經貿關係

2022/6/1 20:33（6/1 21:04 更新）
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行政院政務委員鄧振中（左）1日與美國副貿易代表畢昂奇（右）將就台美相關貿易關係進行對話。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自美國貿易代表辦公室網頁ustr.gov）
行政院政務委員鄧振中（左）1日與美國副貿易代表畢昂奇（右）將就台美相關貿易關係進行對話。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自美國貿易代表辦公室網頁ustr.gov）
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（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中今天宣布啟動台美21世紀貿易倡議，尋求推動數位經濟貿易成果，推進與深化雙邊貿易關係，為美台勞工與企業帶來成長。

「台美21世紀貿易倡議」第一次會議預定6月稍晚於華府舉行。

畢昂奇（Sarah Bianchi）與鄧振中今天舉行視訊會議，雙方發起「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），探索深化經貿關係的具體途徑，以共同價值觀為基礎，推進貿易優先項目，並促進創新，為美台勞工與企業帶來包容性經濟成長。

影片來源：行政院開麥啦-2

美國貿易代表署（USTR）透過聲明表示，美台將利用這項倡議以及與利益相關方的持續接觸，推進與深化美台重要經貿關係，促進共同價值觀，應對共同挑戰與機運。

這次會議的一項重要成果，美台將制定協商路線圖，在貿易便利化、監管實踐、農業、反腐敗、支持中小企業貿易、利用數位貿易好處、促進以勞工為中心的貿易、支持環境與氣候行動、國有企業、非市場政策與做法等領域，達成高標準承諾與具有經濟意義成果。

根據美國貿易代表署發布的聲明，美台雙方將對電子支付、風險管理、貿易商資訊保護、支持中小企業獲取貨物通關技術等條款進行談判；將採取健全、透明的監管做法，尋求探討有關服務透明度和良好治理規定；尋求制定強有力的反腐敗標準，排除賄賂稅收減免協商，並制定追回貪汙所得和拒絕為從事貪汙外國公職人員提供安全港措施。

在中小企業貿易支持上，將透過合作克服中小企業貿易壁壘，促進和支持包括少數群體、女性與弱勢社區中小企業；美台將尋求推動數位貿易成果，使勞工、消費者與包括中小企業在內企業受益，促進有彈性與安全的數位基礎設施，並解決數位經濟的歧視與貿易扭曲行為。

美台將制定更持久、更具包容性貿易政策，為民眾創造更多機會並促進性別平等、保護勞工權利，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動；促成經濟脫碳、交換資訊以及支持企業、綠色就業與低碳經濟成長；美台將討論標準、技術法規與合格評定程序的制定、採用與應用是非歧視性的。

美台了解國有與國有控股企業的非市場行為與壟斷可能對國際貿易與投資造成重大扭曲，將尋求制定規範創造公平競爭環境；美台也了解貿易夥伴採取非市場政策與做法可能對民眾生計帶來威脅、損害勞工與企業，美台將合作解決這些有害的非市場政策與做法。（編輯：馮昭）1110601

圖為政院直播台美經貿關係重大成果記者會畫面。（圖取自行政院開麥啦-2 YouTube網頁youtube.com）
圖為政院直播台美經貿關係重大成果記者會畫面。（圖取自行政院開麥啦-2 YouTube網頁youtube.com）
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