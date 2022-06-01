深化台美貿易關係 鄧振中今會美副貿易代表

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（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院發言人羅秉成今天表示，行政院政務委員鄧振中今天與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），將就台美相關貿易關係進行對話，如果有具體進展會盡快對外說明。

鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前在亞太經濟合作會議（ APEC APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 ）貿易部長會議舉行期間展開雙邊會談，討論台美經貿等議題，且預計數週內再度舉行會談。

知情官員日前指出，台美有深化經貿關係的具體方法，正持續安排、討論雙方的會面，希望再度見面能早於6月下旬，且不限實體或視訊。

羅秉成今天證實，鄧振中將與畢昂奇就台美相關貿易關係進行對話，如果有具體進展會盡快向大家說明。（編輯：潘羿菁）1110601