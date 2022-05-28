鄧振中戴琪擬6月會談 官員：台美強化經貿會有具體方案

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知情官員28日表示，台美有深化經貿關係的具體方法，目前持續安排、討論行政院政務委員鄧振中（左）與美國貿易代表戴琪（右）的會面。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自白宮網頁whitehouse.gov）

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（中央社記者賴于榛台北28日電）知情官員今天表示，台美有深化經貿關係的具體方法，但相關內容暫時不便說明，目前持續安排、討論行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪的會面，希望再度見面能早於6月下旬，且不限實體或視訊。

鄧振中與戴琪（Katherine Tai）日前在「APEC貿易部長會議」舉行期間展開雙邊會談，討論台美經貿等議題，且預計數週內再度舉行會談。

這段時間各界高度關注台美經貿進展，美國有線電視新聞網（CNN）、彭博等國際媒體也陸續報導台美雙方可能在「數週內」展開談判，強化雙邊貿易和經濟關係。

知情官員今天對中央社記者表示，鄧振中與戴琪已說定，這段時間讓雙方談判團隊安排、討論，找到加深雙邊貿易關係的方法，並預計在未來幾週內碰面，不限視訊或是實體方式，「找具體辦法來提升關係，說定後雙方就照著做」。

美國商務部主辦的Select USA投資高峰會將於6月26日至29日登場，政院官員曾透露，今年將由鄧振中率團出席。對於這場高峰會是否就是鄧振中與戴琪見面的良好時機，知情官員表示，當然Select USA投資高峰會也是一個機會，但目前期待雙方見面的時間愈早愈好、愈快愈好。

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至於雙方談判內容，官員表示，一定會有具體方法深化台美經貿關係，但相關內容還未做最後確認，仍在商議過程，包含實質內容、確認內容所花費的時間、互動的內容何時可以經雙方同意，利用什麼機會對外宣布等等，都還在討論階段。

彭博報導曾指台美近日討論內容觸及貿易便捷化、供應鏈。官員對此並未回應，只表示，戴琪是美國貿易代表，與談內容當然是她權責範圍內為主。（編輯：郭無患）1110528