CNN：美台擬數週內展開討論 強化雙邊經貿關係
2022/5/27 20:31（5/27 20:56 更新）
台灣和美國可能在數週內展開談判，強化雙邊貿易和經濟關係。（中央社檔案照片）
（中央社新加坡/台北27日綜合外電報導）台灣政府兩位高階官員今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），台灣和美國可能在「數週內」展開談判，強化雙邊貿易和經濟關係。
官員們指出，新商談將「探索深化美台貿易和投資關係的具體作法」，重點是將供應鏈韌性、勞動力、環境和永續發展方面的合作制度化。
根據一名高階官員的說法，將在「完成協調和諮商」後正式宣布。
CNN正聯繫白宮，以取得相關評論。一名高階官員今天還告訴CNN，台灣可能派代表團參加6月在馬里蘭州舉行的「選擇美國（SelectUSA）」投資高峰會。這場峰會旨在促進海外企業投資美國。
台灣目前仍被排除在印太經濟架構
（IPEF）之外，美國總統拜登本週稍早訪問東京時公佈這項區域經濟計畫。拜登試圖透過這個架構，與一個中國影響日益增長的地區維持關係。（譯者：陳彥鈞、施施/核稿：劉學源）1110527
IPEF小百科
印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。
架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。
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