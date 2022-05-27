CNN：美台擬數週內展開討論 強化雙邊經貿關係

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台灣和美國可能在數週內展開談判，強化雙邊貿易和經濟關係。（中央社檔案照片）

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（中央社新加坡/台北27日綜合外電報導）台灣政府兩位高階官員今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），台灣和美國可能在「數週內」展開談判，強化雙邊貿易和經濟關係。

官員們指出，新商談將「探索深化美台貿易和投資關係的具體作法」，重點是將供應鏈韌性、勞動力、環境和永續發展方面的合作制度化。

根據一名高階官員的說法，將在「完成協調和諮商」後正式宣布。

CNN正聯繫白宮，以取得相關評論。一名高階官員今天還告訴CNN，台灣可能派代表團參加6月在馬里蘭州舉行的「選擇美國（SelectUSA）」投資高峰會。這場峰會旨在促進海外企業投資美國。