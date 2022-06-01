台美21世紀貿易倡議 11項議題小百科

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）行政院政委鄧振中今天說，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議啟動貿易談判，以便未來能獲得高標準、具經濟利益的貿易協議；將就11個議題談判，首次會議月底在華府舉行。

根據經貿辦提供的資料，以下為11項議題內容：

1. 貿易便捷化（Trade Facilitation）

目的在於要排除產品通關的障礙，提高通關效率。降低業者與外國進行交易所需通關成本。

相關措施包括簡化通關程序、資訊透明化、確保各項收費及罰款的合理性、鼓勵採用電子系統處理通關程序、各國加強關務合作等。

2. 法規訂定原則（Regulatory Practices）

在訂定法規過程中要求使利害關係人參與決策、依法行政、透明化、快速回應需求、平等及包容等重要原則。例如訂定法規過程的相關資訊需要公開周知，並使各方有機會表達意見。

3. 農業（Agriculture）

依照國際組織標準、科學證據、風險等制定食品安全及動植物相關措施，促進農產品貿易。

4. 反貪污（Anti-corruption)

尋求發展強有力的反貪污標準、賦稅、追繳犯罪所得等方式，以消除、預防和打擊國貿及投資中之賄賂或貪污行為。

5. 協助中小企業貿易（Supporting SMEs in trade）

透過排除貿易障礙、分享最佳做法、協助婦女或弱勢群族擁有的中小企業等方式，減少貿易成本並促進中小企業貿易。

6. 掌握數位貿易所帶來的利益（Harnessing the benefits of digital trade）

數位貿易是指數位驅動之貨品或服務貿易，包含以數位或實體形式傳送，如Netflix影音平台。

數位貿易規範涵蓋：建立數位科技使用於貿易之基礎，促進數位科技的使用同時兼顧資訊安全，如跨境電子傳輸、電子簽章法規；以及建立民眾對數位貿易之信任，如線上消費者保護、隱私保護法規。

7. 推廣以勞工為中心之貿易（Promoting worker-centric trade）

美國拜登政府推動「以勞工為中心之貿易政策」，與貿易夥伴及私部門合作，以更具包容性、確保勞工等利害關係人團體參與之決策過程，建立可執行的高標準貿易規範，提升就業與薪資，並帶來公平的經濟成長。

8. 支持環境及氣候行動（Supporting the Environment and Climate Action）

貿易係應對氣候危機不可或缺之政策工具，新形態之環境、氣候與貿易政策思考改變貿易規則，考量效率以外的其他因素，除繼續推動執行提高環境保護之規範外，亦尋求更積極的減碳工作，以實現環境之永續發展。

相關做法包括談判和實施嚴格的環境標準，以及探索市場及產業的規範方式，以解決全球貿易體系中的溫室氣體排放問題。

9. 標準（Standards）

為符合合法政策目標，有關產品之標準、技術性法規及符合性評鑑程序在準備過程中、最終決定採行之規範及產品適用，不應造成不必要的貿易障礙等歧視性措施，且在此過程中國際標準扮演重要的角色。

10. 國營事業（state-owned enterprises）

為了確保私人企業可與國營事業在國際貿易及投資方面有公平競爭條件，而不會因為國營事業享受政府給予之非商業協助（如法規優惠、補貼等）而居於不利地位。

11. 非市場政策及做法（Non-market policies and practices）

非市場政策指由政府決定市場中的生產、銷售活動或產品價格，而非透過自由市場機制決定。為避免非市場國家採行的措施影響國際商品的競爭，所以台美雙方將合作尋求因應做法。（編輯：趙蔚蘭）1110601