台美21世紀貿易倡議 有助擴大業者在美商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北1日電）台美雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，行政院經貿辦今天說，倡議啟動後將進行談判，目標是在談判完成後，雙方能達成高標準且具經濟意義的貿易協定，有助於擴大台灣業者在美商機。

行政院經貿談判辦公室晚間透過新聞稿表示，行政院政務委員鄧振中今天與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）視訊會晤，雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，目的是要以具體的方式，深化台美經貿關係。

經貿辦說，隨著美中貿易衝突日益加劇，加上疫情產生的影響，供應鏈問題隨之浮出檯面，世界各國隨即發現，台灣是美中競爭最重要的科技核心、半導體的全球製造中心。美國政府更意識到，必須加強與台灣在政治與經濟上的連結，才能穩住供應鏈的韌性和安全。

經貿辦指出，美國總統拜登上任後，儘管隨即恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並繼續進行經濟繁榮夥伴對話（EPPD）機制，但美國國會與社會各界多數仍繼續支持美國應與台灣簽署雙邊貿易協定（BTA），以便在經貿上能建立更密切的連結。

經貿辦說，這項倡議內容與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）所涵蓋的議題範圍相同，與世界大型貿易協定發展方向也一致；倡議除涵蓋傳統貿易議題外，另包含數位貿易、環境、勞工、中小企業及因應非市場經濟等現代化議題，與國際大型貿易協定發展方向一致，涵蓋面向越來越廣，且更具包容性。

經貿辦表示，倡議有助於擴大台灣業者在美國商機，透過數位經濟的合作與開放，以及貿易便捷化的執行，將有助於減少業者在數位服務及商品通關的成本。此外，環境政策、勞工、不公平貿易障礙等共識，將有助企業研擬經營策略及推動永續發展，加速與國際市場接軌。

經貿辦說，「台美21世紀貿易倡議」目的是要以具體的方式，深化台美雙邊的經貿關係。未來在倡議啟動之後，台美雙方將開始進行談判，目標是在談判完成後，雙方能達成高標準且具經濟意義的貿易協定。（編輯：張均懋）1110601