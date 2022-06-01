台美21世紀貿易倡議 吳釗燮：具高度戰略意義

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（中央社記者陳俊華台北1日電）台美雙方今天宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，外交部長吳釗燮說，台美經貿邁入嶄新階段，表達高度歡迎與支持；彰顯台美互為彼此優先貿易夥伴，對台美整體夥伴關係發展，具高度戰略意義。

行政院政務委員鄧振中與行政院發言人羅秉成、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花晚間舉行「深化台美經貿關係重大成果記者會」，會中宣布台美將啟動「台美21世紀貿易倡議」，月底將在華府舉行首次會議。

吳釗燮表示，5月20日鄧振中和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在泰國曼谷會談，提到雙方團隊會儘速討論如何深化兩國經貿關係。很快地，鄧振中和美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）今天下午舉行視訊會談，宣布啟動台美21世紀貿易倡議。

吳釗燮說，這為未來簽署台美高標準經貿協定談判，規劃路徑圖，雙方約定月底前在美國華府召開第一次協商會議，對於台美宣示雙邊經貿邁入嶄新階段，外交部表達高度歡迎與支持。

吳釗燮表示，這項貿易倡議不僅彰顯台美互為彼此的優先貿易夥伴，更說明說雙方將攜手邁向共享的經貿願景，對未來台灣、美國整體夥伴關係發展，具高度戰略意義。

吳釗燮指出，過去這段時間以來，國際地緣戰略情勢劇烈變動，俄國入侵烏克蘭，威權專制國家合流，操縱軍事、經貿、網路認知戰等工具，企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，民主陣營已經有充分警覺，並團結反制。

吳釗燮說，台灣做為對抗威權入侵的最前線，擁有先進半導體、高科技產業，更是美國及其他理念相近國家最可靠的夥伴；因此，為維護印太地區的經濟自由、開放與繁榮，很高興能和美國展開新的倡議，制定高標準經貿規範。

吳釗燮表示，希望這能為印太經濟合作形成示範效果，也能提升台灣在區域經貿議題的領導地位，同時更有助台灣爭取參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及印太經濟架構（IPEF）等區域經貿整合機制，外交部將和國內經貿相關部會共同合作，推動後續協商，使倡議早日簽署、落實。（編輯：林興盟）1110601