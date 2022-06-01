台美21世紀貿易倡議 工商界肯定政府開啟談判大門

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（中央社記者張璦台北1日電）台美21世紀貿易倡議今天啟動，工商協進會理事長林伯豐肯定政府在台美經貿協商付出的努力，並認為台灣必須顧好自身利益，打造更優惠投資環境；中小企業總會理事長李育家表示，樂見政府「開大門談事情」，對後續發展樂觀其成。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）與行政院政務委員鄧振中，今天宣布啟動台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），探索深化經貿關係的具體途徑，並以共同價值觀為基礎推進貿易優先項目，促進創新，為台美勞工與企業帶來包容性經濟成長。

根據美國貿易代表署（USTR）發布的聲明，台美雙方將針對電子支付、風險管理、貿易商資訊保護、支持中小企業獲取貨物通關技術等條款進行談判。

針對台美21世紀貿易倡議啟動，林伯豐接受電訪時提出三點看法，首先，台灣自身利益必須照顧好；第二，對於政府，特別是經濟部，在台灣、美國雙邊經貿協商所付出的努力與用心，給予肯定，未來「最好BTA（雙邊貿易協定）也能做到」。

林伯豐表示，第三點是要將台灣投資環境打造得更好、更優惠，讓外國投資持續活絡，挹注台灣經濟發展，也是重要議題。

關稅方面，林伯豐表示，美國主導的印太經濟架構（IPEF）也沒有談到關稅問題，這方面還需繼續努力，但台、美能夠開啟談判，就是好事一樁。

商總理事長許舒博表示，受中國因素干擾，台灣加入國際組織面臨阻礙，增進台美經貿關係無疑是有益的；台美21世紀貿易倡議具有宣示意味，但站在商業界立場，聚焦的是關稅是否減免等實質內容。

許舒博認為，台美談判過程中，應納入工商界的聲音，而非只有政府代表；台灣、美國攻防，需將實際產業因素納入考量，後續也會關注具體內容對台灣目前的產業狀況是否有所挹注。

全國中小企業總會理事長李育家表示，台灣在國際能見度提高，他國也已意識到台灣的重要性，台美21世紀貿易倡議是兩國睽違10年以上才開啟的重大規模談判，「實在是開了一扇大門」。

李育家說，儘管談判起初不一定會談到關稅問題，但站在中小企業總會立場，樂見「開大門、談事情」，具體作為則需端視兩國政府談判結果和雙方需求與條件，對後續發展樂觀其成。（編輯：張良知）1110601