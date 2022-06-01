外交部：同步推動經貿倡議 爭取加入IPEF

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（中央社記者黃雅詩台北1日）台美今天宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，外交部表示高度歡迎與支持，此項新倡議將深化台美在印太區域的經貿合作，外交部與經貿部門將同步推動相關經貿倡議，並繼續爭取參與「印太經濟架構」（IPEF）。

外交部晚間發布新聞稿指出，繼今年5月20日行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在泰國曼谷會談之後，鄧振中今晚與美國副貿易代表畢昂琪（Sarah Bianchi）進行視訊會談，宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade），為未來簽署台美高標準的經貿協定談判規劃路徑圖，雙方並約定於6月底前在美國華府召開第一次協商會議。

外交部指出，對於台美宣示雙邊經貿關係邁入嶄新階段，外交部表達高度歡迎與支持，在雙方均有高度協商意願及動能的情況下，相信這項台美的新倡議將能很快獲致具體成果。

外交部指出，「台美21世紀貿易倡議」涵蓋的議題包括強化數位貿易、貿易便捷化、法規訂定原則、中小企業、環境保護、標準、非市場經濟政策等，均是當前印太區域經貿發展的重點，凸顯台美互為彼此優先貿易夥伴，具有重大戰略意涵。

外交部指出，台美之間已具備良好堅實的經貿對話平台，如台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等，並在過去這段時間持續密集討論雙方共同關切的雙邊與區域經貿議題。

外交部指出，透過這次嶄新的倡議，台美可望發展出更全面、實質且領先的經貿夥伴關係，有助於台灣與全球經濟的連結，深化台美未來在印太區域的經貿合作。

外交部表示，與國內經貿相關部會將持續提升與美方的經貿夥伴關係，同步推動相關經貿倡議及繼續爭取參與「印太經濟架構」，共同促進區域的自由、開放、穩定與繁榮。（編輯：張均懋）1110601