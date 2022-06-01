立委：台美21世紀貿易倡議 雙邊經貿合作明確方向

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（中央社記者王揚宇、王承中、郭建伸台北1日電）台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」；國際關係學者出身的民進黨立委羅致政今天受訪說，這是美國進一步推動台美經貿合作的明確方向，也讓台灣的對外經貿關係有很大進展。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，行政院政委鄧振中能與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）直接進行視訊會議，象徵台美關係良好。

他說，不過「台美21世紀貿易倡議」只是一個好的開始，雙方只是決定好之後要談的內容，並準備開始談，還不算有重大突破，但國民黨仍對這樣的進展表達歡迎之意，樂見台美趕快啟動談判，簽訂相關的協議。

鄧振中今天說，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議啟動貿易談判，以便未來能獲得高標準、具經濟利益的貿易協議；將就11個議題談判，首次會議月底在華府舉行。

對此，羅致政接受中央社記者訪問時表示，這是美國對進一步推動台美經貿合作，一個非常明確的方向，也很清楚是政治上的決定，就是要全力推動台美經貿合作，而且這個層級與面向比台美貿易暨投資架構協定（TIFA）更廣、更大。

羅致政指出，雖然這只是一個倡議、方向，但他相信，這是正確、正面的方向；談判還需要時間，但雙方都已經有政治決心去推動或進一步提升台美經貿合作。

羅致政表示，如果台美經貿進一步合作，這對台灣的對外經貿關係有很大進展，另一方面也可以減少對中國的依賴，畢竟中國一直打壓台灣的目的之一， 就是要創造台灣對中國的經貿依賴、成為中國政治上的籌碼，美國這麼做，未來有可能協助台灣減少對中國市場的依賴，也能讓台灣與全球、美國的供應鏈更緊密結合。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委趙天麟在臉書發文指出，台美21世紀貿易倡議啟動，而各項倡議項目都與印太經濟架構（IPEF）對接，見證台灣是全球供應鏈不可獲缺一環，也為未來加入IPEF提供強而有力的基礎。

趙天麟接受中央社記者訪問時也提到，美國希望透過進一步深化經貿合作，讓台灣在全球供應鏈裡面扮演關鍵角色，這樣的決心應該是今天的亮點。

台灣民眾黨立委張其祿受訪表示，過去政府倡議支持萊豬公投就有利於台灣加入CPTPP，或宣傳因為美國主導，台灣有可能被納入IPEF，但雷聲大雨點小，最後都沒看到成果。

張其祿表示，民眾樂見任何有助於台美貿易的談判，但呼籲政府務實達成雙邊貿易談判成果，不要只是空歡喜一場，事後又讓民眾失落。（編輯：蘇龍麒）1110601