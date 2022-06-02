總統：台美啟動倡議 盼達成具經濟意義貿易協定

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（中央社記者葉素萍台北1日電）台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，總統蔡英文指出，期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

行政院1日晚間宣布，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」。

蔡總統深夜透過臉書發文指出，經過行政院政委鄧振中和美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）進行視訊會議，台美宣布共同發起「台美21世紀貿易倡議」，首次會議將於6月底在美國華府登場，這將是台美經貿關係的重要進展。

蔡總統說，就在上個月，鄧振中也與美國貿易代表戴琪在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，並將做好準備，共同找到具體可行的方式，提升美台雙邊經貿關係。今天的會談也是上次會談的進一步成果。

蔡總統指出，根據倡議架構，將就11個議題進行談判，包括：一、貿易便捷化；二、法規訂定原則；三、農業；四、反貪污；五、協助中小企業貿易；六、掌握數位貿易所帶來的利益；七、推廣以勞工為中心的貿易；八、支持環境及氣候行動；九、標準；十、國營事業；十一、非市場政策及做法。

蔡總統說，期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

她表示，政府拚防疫，也要為人民拚經濟，除了維持台美各項夥伴關係，政府持續努力，推動台灣經貿大步向前。（編輯：陳正健）1110602