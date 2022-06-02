外媒：美台21世紀貿易倡議為台加入IPEF鋪路

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美台宣布啟動「美台21世紀貿易倡議」後，外媒報導有華府官員認為美方致力深化與台灣的貿易投資，似是對台灣最終加入「印太經濟架構」（IPEF）持開放態度。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）與行政院政務委員鄧振中1日宣布啟動「美台21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），尋求推動數位經貿成果，推進與深化雙邊貿易關係，為美台勞工與企業帶來成長。

「美台21世紀貿易倡議」第一次會議預定6月稍晚於華府舉行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國貿易代表署（USTR）發布聲明說，關鍵目標是「制定雄心勃勃的協商路線圖，以達成高標承諾和具經濟意義的成果」。

路透社認為，這項美台雙邊倡議在某方面來說，類似美國總統拜登政府的IPEF。拜登上週出訪日、韓期間在東京宣布啟動IPEF，但首批成員並未納入台灣；CNN認為，如今美台發展類似雙邊架構的同時，官員似對最終讓台灣加入IPEF持開放態度。

一名美方高層說：「我們致力於找尋方法，深化與台灣的貿易投資，這是我們發展這倡議的原因。」還說這項倡議將進一步聚焦「美台的夥伴關係，並進一步調整對話以及美台貿易關係的獨有特色」。

儘管IPEF首輪名單沒有台灣，這名官員說「邁向未來，我們意在印太經濟架構參與度上，採取富彈性且適應性強的方法。在程序上…也都還有時間」。

路透社引述戰略暨國際研究中心（CSIS）貿易專家古德曼（Matthew Goodman）表示，美台倡議和IPEF內容重疊明顯。

古德曼表示雖然美國官員不太可能公開強調，「但我覺得合理的結論是－沒錯，拜登政府視這項美台倡議為一條並行途徑，好最終讓台灣參與IPEF本身。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110602