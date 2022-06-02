台美21世紀貿易倡議 綠委：走向BTA必要過程

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（中央社記者王揚宇台北2日電）台灣跟美國將啟動台美21世紀貿易倡議，但遭質疑這是台灣沒加入印太經濟架構的補償；民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，他不會當作補償，而是台美走向雙邊貿易協定（BTA）的必要過程。

美國與台灣1日宣布啟動21世紀貿易倡議，行政院政務委員鄧振中表示，「我等了30年」，這是台美經貿關係重大突破，雙方將建立貿易談判架構，且皆具高度企圖心，同意加速談判，目標簽訂一項或多項協定。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天召開輿情回應記者會。有媒體詢問，台美21世紀貿易倡議是否為台美經貿關係的進展，以及目前台灣還沒有加入印太經濟架構（IPEF），這是否為一種「補償」。

鄭運鵬說，台美在對等條件下，已經開始台美21世紀貿易倡議，這對兩國關係好，對台灣的進出口產業及國際能見度，都是好的開始。

鄭運鵬指出，IPEF是美國持續一段時間的談判，台灣本來就不是發起國，而其中的主要國家印度，在俄烏戰爭的立場上，跟美國跟其他盟友不大一樣，美國在考量台灣要不要加入IPEF時，也會考量其他成員國的狀況。

鄭運鵬認為，在可行的狀況下，相信這些架構跟國家都希望與台灣有更進一步的貿易往來，但如果在沒有準備好的情形下，就貿然提出單方需求，這對台灣加入這些組織時，不一定有利。

鄭運鵬指出，他不會把台美21世紀貿易倡議當作補償，而認為它是台美更進一步的貿易往來，是走向BTA（雙邊貿易協定）的必要過程，因此不見得一定要跟IPEF做連結，這是不同架構，也是不同關係。

媒體追問，民眾期待台灣能真正進入體制內，例如FTA（自由貿易協定）、BTA，但台灣卻不斷簽「另類」的協定合作，這跟人民期待是否有落差。

鄭運鵬說，任何的期待總是要有開始，這更不是叫另類，美國跟其他國家在政治經濟往來上，都有協議跟發起，而美國總統拜登上任後，美國國務院公開宣示不會跟其他國家進行BTA的往來，但台灣算特別、進度快，這是台灣產業界跟民眾期待的開始，「沒有這樣的開始，怎麼會有實質的簽署與往來」。（編輯：翟思嘉）1110602