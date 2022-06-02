台美21世紀貿易倡議 蘇貞昌：有助台灣加入CPTPP

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（中央社記者賴于榛台北2日電）台美昨天宣布啟動21世紀貿易倡議。行政院長蘇貞昌今天指出，台灣解決例如開放符合國際標準的萊劑豬肉以及福島5縣食品等，才達成突破性目標。這是具體深化台美經貿關係的重要進展，也將有助台灣加入CPTPP以及IPEF。

台美達成共識宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，預計針對11項議題展開談判，預計6月底在華府舉行首次會談。經貿辦昨天指出，目標在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定，將有利台灣爭取參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花等人今天在院會中報告台美21世紀貿易倡議相關議題，蘇貞昌聽取報告後表示，台灣解決許多障礙，如開放符合國際標準的萊劑豬肉進口以及福島5縣食品等才達成突破性目標。

蘇貞昌說，台美21世紀貿易倡議是具體深化台美經貿關係的重要進展，也是台美互動新模式，各項議題如完成相關談判，可加速簽署貿易協定，對台灣加入CPTPP和印太經濟架構（IPEF）皆有很大助益，也再次彰顯台美身為彼此重要貿易夥伴，深具重大戰略意涵

蘇貞昌表示，台灣在全球供應鏈中具有不可或缺的關鍵地位，美國也意識到必須強化與台灣的經貿連結，才能鞏固全球供應鏈韌性與安全，台灣處在對抗獨裁政權的民主自由陣線最前線，俄烏戰爭的此刻，台灣的全球戰略地位重要性更加明確。

他說，面對獨裁霸權國家，民主陣營都有共識團結反制，彼此要積極合作，也請各部會創造與價值理念相近國家更多層次的緊密合作關係，台灣才能為印太地區繁榮穩定做出更大貢獻。（編輯：郭無患）1110602