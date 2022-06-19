鄧振中：台灣為CPTPP做最佳準備 沒有空間慢下來

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政務委員鄧振中16至18日訪問英國，與英國政界及智庫代表會面，交流申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的經驗。他告訴中央社，台灣必須把自己準備到最好、腳步絕不能慢。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年6月19日

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（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）政務委員鄧振中16至18日訪問英國，與英國政界及智庫代表會面，交流申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的經驗。他告訴中央社，台灣必須把自己準備到最好、腳步絕不能慢。

爭取加入 CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 是條充滿考驗的長路，涉及申請方與CPTPP既有成員國以及與國內各界的溝通，台灣是否準備好應對國內、外各項利益矛盾與質問？鄧振中說，台灣的策略就是儘量把自己準備好，且「別人可以慢，我們不能慢」，否則可能會「發生別的事」。

「台灣國際關係最大的問題就是中國」，鄧振中說，北京一再無理反對台灣參加任何國際組織和機制，包括CPTPP。不過，台灣和中國都是CPTPP申請方，理想的狀況就是各自努力、不彼此干擾，「照規矩來」，憑實力、客觀標準以及與各國的相互利益獲准入會。

CPTPP於2018年12月生效，目前有加拿大、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭等共11個創始成員國。

英國去年2月正式申請加入，中國、台灣則分別在9月16日、22日宣布提出申請，相隔約一週。

英國是CPTPP於2018年生效以來第一個申請加入的國家，其與各國協商、爭取加入的過程被視為極具指標性。

CPTPP對入會案一律採共識決。過程中，既有成員國有權各自對申請國提出關切議題。

儘管英國有發達的經貿和金融體系、成熟的法規制度，且11個成員國中有6個是大英國協成員、9個與英國已簽署貿易協定，脫歐後的英國更是持續積極與世界各國洽簽貿易協定、強化在印太區域的經貿部署，CPTPP在英國2月申請入會後，時隔4個月（即當年6月）才經共識決成立工作小組審核英國加入資格，英國並與各國展開準備階段的協商。

9月，英國參與工作小組第一次會議，這才進入正式協商與後續審查。

今年2月，英國完成入會程序自去年6月以來第一階段的法規制度面審查，邁向第二階段的市場准入、關稅、進口配額等實質談判。國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）5月下旬指出，英國可望今年底獲准加入。她形容第一階段審查是一連串考試。

鄧振中說，儘管英國不是太平洋區域內國家，CPTPP成員國一致對英國入會樂見其成。根據部分成員國官員的說法，他們期待透過英國申請案確立CPTPP高標準門檻。

台灣耗時約12年，終在2002年正式加入世界貿易組織（WTO），過程中遭遇中國干擾、要求先於台灣加入WTO。鄧振中指出，以CPTPP標榜的高標準，中國恐難期待成功故技重施。

至於英國經驗能給台灣什麼啟發，鄧振中說，據英方與他分享，CPTPP對法規制度和執行實務的審查十分嚴謹、細膩，會要求申請國提供許多資料和詳細說明，過程中申請國也必須徵詢本國國會和業界意見，一來一往十分耗時。

鄧振中指出，台灣有必要預先模擬各成員國可能提出的問題，作好萬全準備，機會一來即可全力發揮。

鄧振中上一次訪問英國大約是10年前。問他對於台英經貿關係的想法，他說，脫離歐盟自主行動的英國積極與各國發展經貿連結，在亞洲也很活躍，自然不能忽視台灣。

台灣與英國目前一年舉行一場次長級經貿對話，這是雙方最高層級的經貿會議。鄧振中認為，如今世界局勢變化快速，一年一次對話顯然「太少了」、難以深入。

是否可能增加對話次數？鄧振中說，有很多方法可以增加，提高次長級對話頻率不是唯一選項。至於台灣是否可能與英國簽署貿易協定，鄧振中說，「不排除」，但尚未展開正式協商。

根據英國國際貿易部最新統計，2021年台英雙邊貨品與服務進出口貿易額總計達83億英鎊（約新台幣3015億元），較2020年上升約17.9%。其中，英國去年對台出口額約41億英鎊（較2020年上升40.4%），自台灣進口額約42億英鎊（較2020年上升1.8%）。

英國對台出口以「服務」為主，占對台出口總額64%；台灣對英出口以「貨品」為主，占對英出口總額77.3%。

台灣去年是英國第28大貿易夥伴，占英國貿易總額約0.7%。

自2012至2021年共10年期間，台英雙邊貿易額穩定成長，由2012年的55億逐年增加至2021年的83億英鎊。英國對台貿易入超情況也逐年縮小，至2021年已趨於平衡。

在外國直接投資（FDI）方面，英國2020年投資台灣29億英鎊，占英國對外FDI總額約0.2%；台灣同年投資英國4億8300萬英鎊。（編輯：周永捷）1110619