星野光明獲頒經濟專業獎章 承諾持續挺台加入CPTPP
2022/7/6 18:42（7/6 19:38 更新）
經濟部長王美花（左）6日頒發「經濟專業獎章」給日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明（右）。（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）
（中央社記者鄭鴻達台北6日電）日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明，今天獲經濟部頒發「經濟專業獎章」，他並承諾在回日本後，無論在哪工作，都會為推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），更積極努力。
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、台日商務交流協進會理事長馮寄台，以及多家在台日商代表見證下，經濟部長王美花今天下午頒發「經濟專業獎章」給星野光明，表彰其在台任職期間推動台日經貿交流合作、促進雙邊投資的卓越貢獻。
王美花致詞時表示，星野光明在疫情期間，努力促使台日的防疫物資、疫苗與供應鏈合作不受影響，而110年台日貿易額首破800億美元，使雙方都認識到台日友誼的珍貴。
王美花提及，未來台日雙方交流互動，一定更加全面、緊密，透過台日合作，必然可對區域經濟、全球發展做出更多貢獻。她也期許星野光明返日後，能繼續擔任雙方溝通的橋樑。
星野光明致詞時先以台語問候與會者，並以中文、日文與台語交替表示，台日雙邊經貿來往非常密切，這次在台灣工作3年8個月期間，在108年時，台日旅遊互訪人數達700萬人次，刷新歷史紀錄。
星野光明接著說，在110年疫情期間，台日雙方共同探討如何克服疫情限制，運用數位科技，發展出結合線上與實體的混合型展覽型態，順利召開大型展覽或企業媒合會，讓台日經貿交流更加緊密穩固。
星野光明在致詞尾聲期許「今年會大好」，表示今年適逢日台交流協會成立50週年，特別感謝過去50年為台日交流努力的前輩們，沒有他們，就沒有這麼緊實、密切的台日關係。
展望未來50年，星野光明期許「為了我所愛的台灣」，日台要更進一步合作發展、深化友誼，並承諾他返日後無論在哪工作，都會繼續打拚，為任內未完成的工作，亦即推動台灣加入CPTPP
，更加積極努力。（編輯：潘羿菁）1110706
CPTPP 小百科
- 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
- 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
- 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
- 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。
資料來源：經濟部國際貿易局
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