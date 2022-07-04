外媒：英國與台貿易會談後遭中國警告「台灣不是國家」

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外媒報導，行政院政務委員鄧振中6月中與英國經濟和貿易官員會談後，中方曾警告英國「台灣是中國不可分割一部分。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）政治新聞網站Politico歐洲版報導，行政院政務委員鄧振中6月中與英國經濟和貿易官員會談後，中方曾警告英國，「台灣是中國不可分割一部分」。

報導說，鄧振中6月中與英國貿易高層官員舉行會談，商討雙邊貿易議題， 並就台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）向英方取經。

報導指稱，北京當局在這場會談後對英方提出警告。中方一名外交發言人說：「台灣是中國不可分割一部分，不是一個國家，這是國際社會普遍承認的事。」

駐英國台北代表處發言人向Politico記者證實，鄧振中6月16日到18日訪問倫敦期間，曾與英國政府經濟和貿易官員會面，雙方討論議題「包括CPTPP和貿易關係」。

英國貿易部先前未公布這場會談，之後證實鄧振中與英國經濟和貿易官員會談，但不願詳細說明討論的內容。

CPTPP於2018年12月生效，目前有加拿大、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭等共11個創始成員國。英國去年2月正式申請加入，中國、台灣則分別在9月16日、22日宣布提出申請，相隔約一週。

英國是CPTPP於2018年生效以來第一個申請加入的國家，其與各國協商、爭取加入的過程被視為極具指標性。

英國與台灣官員貿易會談時機適逢英中關係敏感，英國執政黨保守黨重量級議員的反北京聲浪愈來愈大。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）上週表示，西方必須從未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤中汲取教訓，並且應用於台灣，以「保護台灣海峽的和平與穩定」。

特拉斯表示，西方國家，尤其是印太地區國家，必須確保台灣可獲得防禦能力。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1110704