中國稱台灣是不可分割一部分 美國媒體駁斥

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中國當局堅持一中原則並堅稱台灣是不可分割一部分，但美國時事雜誌「外交家」駁斥，毛澤東曾表示支持台灣爭取獨立。（中央社製圖）

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（中央社台北4日電）中國當局堅持一中原則並堅稱台灣是不可分割一部分，但美國時事雜誌「外交家」駁斥，毛澤東曾表示支持台灣爭取獨立，包括周恩來也曾重申，對照當今，可見中共對台立場不連貫也不一致。

外交家（The Diplomat）3日報導，上世紀1920年代末，當時剛草創的中國共產黨求生存發展，全力與蔣中正領導的國民黨展開鬥爭，但對比當今，那時中共對台立場可說是南轅北轍。

報導說，紐約艾德菲大學（Adelphi University）政治學榮譽教授蘇利文（Lawrence R. Sullivan）和教授蕭鐵聖曾合著The Chinese Communist Party and the Status of Taiwan, 1928-1943。

報導指出，猶如這部影響深遠的著作所述，1928至1943年間，中共一貫承認台灣人是個獨特的「國族」或「民族」。

報導說，那時中共還承認，日治台灣發動的「民族解放運動」是「弱小民族」的鬥爭，而且不同於中國的革命，具有主權的意涵。

報導指出，何況1937年美國記者史諾（Edgar Snow）訪問毛澤東，曾引述毛的說法指出，「…我們將支援他們（朝鮮人民）爭取獨立的戰鬥，這一點同樣適用於台灣」。

報導說，之後數年，中共多個顯赫人物包括周恩來等，也曾重申毛澤東的這番說法。

報導指出，不過中共對台立場卻在1942至1943年驟變。中途島戰役後，當時第二次世界大戰太平洋戰場局勢開始轉向，蔣中正領導的國民黨率先發聲，力主戰爭結束後，台灣應「回歸」中華民國。

報導說，1943年11月開羅會議結束後，蔣中正的主張記載於聯合公報，也就是眾所周知的「開羅宣言」，當時與會者包括美國總統羅斯福（Franklin Roosevelt）、英國首相邱吉爾（Winston Churchill）和蔣中正。

報導指出，不讓國民黨專美於前，中共也轉變立場，改口宣稱台灣應成為中國的一部分，最終在1949年創立中華人民共和國。

報導說，這些變遷演進為全新立場的周折，定稿於中共領導人的決策與聲明之中，並見諸於關鍵的政治論述，而成為當前中國宣稱絕不妥協的政策基石。

另據自由亞洲電台（RFA）報導，1947年3月8日，中共宣傳機器「解放日報」曾引述毛澤東談話指出，「…我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」。

外交家雜誌報導指出，有鑑於此，中共關鍵草創時期的立場，包括毛澤東本人在內，都是把台灣人視為獨特的民族，並宣稱台灣是獨立於中國之外的國家。

報導說，應當提醒北京領導人回顧這些史實，並敦促他們依循那些往昔的論述以尋求和平解方，中共當前的政策只會引發衝突。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110504