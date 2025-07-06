丹娜絲逼近屏東撤離逾百人 台24線往霧台路段封閉

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）颱風丹娜絲逼近，中央氣象署預測屏東山區總雨量400至600毫米，台24線往霧台鄉路段，下午2時起預警封閉；屏東滿州鄉、霧台鄉截至11時，共撤離110人。

氣象署預估，屏東山區總雨量將達400至600毫米；截至中午12時，屏東縣今天累積雨量最高為水利署牡丹測站372毫米；牡丹鄉多處突破300毫米，滿州鄉多處接近300毫米，獅子鄉壽卡測站303毫米。

公路局南區養護工程分局發布訊息表示，考量山區降雨集中使土壤含水量較高，土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4至37.3k德文路口至神山路段可能有致災風險，下午2時實施預警性封閉，視天候狀況及巡查道路安全後，再行開放通行。

牡丹鄉屏199縣道多處淹水，車輛無法通行，其中11K及18K旭海到東源路段，溪水暴漲封閉道路；滿州鄉橋頭路215號旁港口溪河道樹枝受阻、溪水暴漲，預警性封橋。

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屏東縣政府昨晚開始預防性撤離，截至今天上午11時，共從滿州鄉撤離106人，皆已安排入住恆春馬爾地夫溫泉大飯店；霧台鄉撤離4人皆依親。

往返小琉球各船公司，今天陸續宣布，明天海況不佳，考量航安將全天停航。（編輯：陳仁華）1140706