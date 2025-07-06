颱風丹娜絲桃園市應變中心開設 6易淹水區超前部署

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）颱風丹娜絲來襲，桃園市災害應變中心今天開設，市府已完成各項防颱整備工作，除轄管景點預警性休園，並在全市6處易淹水地區超前部署9台抽水機，提醒市民朋友非必要勿外出。

隨著災害應變中心的開設，桃園市政府各局處也提出應變機制。消防局表示，颱風丹娜絲已發布陸上颱風警報，提醒市民朋友注意天氣變化提早做好防颱準備，並避免前往山區或海邊。警察局表示，各分局災害應變小組已同步開設整備，參與防災作業。

水務局說，市府轄管滯洪池皆已完成預先抽放水作業以增加蓄洪量能，並針對轄管7處河川區破堤案件、65件在建工程及100件水土保持計畫的開工案件完成整備，同時已在全市6處易淹水地區超前部署9台抽水機完成測試運轉，市民可下載「水情看桃園」APP，即時掌握淹水點推播及氣象警報資訊。

勞動局提醒雇主，考量颱風來襲，應以勞工通勤安全為優先，如勞工出勤發生危險，雇主須負相應法律責任，請密切留意氣象與停班公告，以為因應。都發局表示，已通知建築工地完成防颱整備，並要求回傳檢查情形，確保施工圍籬、鷹架等都加固，市府會持續針對工地密集整開區巡檢，並檢視轄內招牌吊掛情形。

工務局表示，相關人員及機具、抽水機、交維設施均已於5日整備完成。另已針對歷史易積淹水處及轄管地下道周邊測溝、集水井、抽水馬達等設施檢視完成。此外，復興區位處山坡地，恐有複合式災害，已設有6處待命點，隨時支援災害位置。

教育局表示，已要求學校及幼兒園加強防颱整備及落實設備（施）安全；另學校有施工中案件，已請廠商加強防颱措施；暑期夏令營等活動已提醒注意天氣影響、留意師生安全，同時留意停班課資訊。

農業局表示已提醒農友提前做好防災準備，漁船應盡速進港避風並檢查纜繩與排水系統；養殖場則須確保設備穩固、排水順暢與發電機正常運作，以降低災害損失。

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環保局表示，已針對全市114處易淹地點加強清溝除淤與修樹作業，並動員48名清溝隊、13部清溝車及59名專業人力，分區加強重點地區清淤、強化排水設施巡檢，降低淹水風險；同時針對人車流密集區優先修剪、加固路樹，以預防倒樹災害，確保公共安全。

觀旅局表示，6日起小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道及馬崙砲台等景點將預警性休園至颱風警報解除。若陸上颱風警報發布桃園市為警戒範圍，大溪中正公園景觀電梯、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、角板山行館、羅浮溫泉、拉拉山遊客中心等景點也將暫停開放。（編輯：方沛清）1140706