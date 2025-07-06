加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲變中颱可能再增強 預測路徑非常貼近西部沿海
首頁 / 地方
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲1/113
首頁 / 地方

颱風丹娜絲桃園市應變中心開設 6易淹水區超前部署

2025/7/6 13:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）颱風丹娜絲來襲，桃園市災害應變中心今天開設，市府已完成各項防颱整備工作，除轄管景點預警性休園，並在全市6處易淹水地區超前部署9台抽水機，提醒市民朋友非必要勿外出。

隨著災害應變中心的開設，桃園市政府各局處也提出應變機制。消防局表示，颱風丹娜絲已發布陸上颱風警報，提醒市民朋友注意天氣變化提早做好防颱準備，並避免前往山區或海邊。警察局表示，各分局災害應變小組已同步開設整備，參與防災作業。

水務局說，市府轄管滯洪池皆已完成預先抽放水作業以增加蓄洪量能，並針對轄管7處河川區破堤案件、65件在建工程及100件水土保持計畫的開工案件完成整備，同時已在全市6處易淹水地區超前部署9台抽水機完成測試運轉，市民可下載「水情看桃園」APP，即時掌握淹水點推播及氣象警報資訊。

勞動局提醒雇主，考量颱風來襲，應以勞工通勤安全為優先，如勞工出勤發生危險，雇主須負相應法律責任，請密切留意氣象與停班公告，以為因應。都發局表示，已通知建築工地完成防颱整備，並要求回傳檢查情形，確保施工圍籬、鷹架等都加固，市府會持續針對工地密集整開區巡檢，並檢視轄內招牌吊掛情形。

工務局表示，相關人員及機具、抽水機、交維設施均已於5日整備完成。另已針對歷史易積淹水處及轄管地下道周邊測溝、集水井、抽水馬達等設施檢視完成。此外，復興區位處山坡地，恐有複合式災害，已設有6處待命點，隨時支援災害位置。

教育局表示，已要求學校及幼兒園加強防颱整備及落實設備（施）安全；另學校有施工中案件，已請廠商加強防颱措施；暑期夏令營等活動已提醒注意天氣影響、留意師生安全，同時留意停班課資訊。

農業局表示已提醒農友提前做好防災準備，漁船應盡速進港避風並檢查纜繩與排水系統；養殖場則須確保設備穩固、排水順暢與發電機正常運作，以降低災害損失。

google news透過 Google News追蹤中央社

環保局表示，已針對全市114處易淹地點加強清溝除淤與修樹作業，並動員48名清溝隊、13部清溝車及59名專業人力，分區加強重點地區清淤、強化排水設施巡檢，降低淹水風險；同時針對人車流密集區優先修剪、加固路樹，以預防倒樹災害，確保公共安全。

觀旅局表示，6日起小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道及馬崙砲台等景點將預警性休園至颱風警報解除。若陸上颱風警報發布桃園市為警戒範圍，大溪中正公園景觀電梯、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、角板山行館、羅浮溫泉、拉拉山遊客中心等景點也將暫停開放。（編輯：方沛清）1140706

颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
丹娜絲逼近屏東撤離逾百人 台24線往霧台路段封閉
86
更多編輯台推薦新聞：