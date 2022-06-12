彭博：中方近月堅稱台海非國際水域 引發華府關切

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）知情人士表示，中國軍方官員近幾個月與美國軍官會談時，一再堅稱台灣海峽並非國際水域，這在美國拜登政府內部引發疑慮。

彭博（Bloomberg News）報導，這名消息人士說，有不同層級的中國官員在不同場合向美國政府表達這個說詞，但這番說法挑戰美國對國際法的看法。

根據美國和主要盟邦的說法，台灣海峽一大部分屬於國際水域，它們也例行派遣艦艇穿越台海，以行使自由航行權利。

中國長期以來聲稱台灣海峽屬於它的專屬經濟區（EEZ），並主張外國軍艦在台海的活動受制於若干限制。

儘管中國經常抗議美國在台灣海峽的軍事動作，但台海法律地位的話題，過去不常出現在中方與美國官員的會談中。

目前仍不清楚，中方最近堅稱的說法，是否代表北京將採取更多措施來對抗進入台灣海峽的艦艇。美國在有主權爭議的南海島礁附近也從事自由航行作業，以挑戰中國的主權聲索。

美國國防部並未立即回覆彭博的置評要求。中國外交部也因下班時間而未立即回覆置評要求。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-la Dialogue）發表演說時，警告中國勿單方面在台灣議題上試圖改變現狀。

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他強調，「我們政策沒有改變」，但北京卻非如此。中國增加在台灣附近的挑釁軍事行為，破壞穩定，包括近幾個月共機擾台數量創新高，且幾乎每天都有這樣的動作。

中國國防部長魏鳳和緊接著12日於香格里拉對話發表演說時，則重申台灣問題是「中國內政」，且若有人把台灣分裂出去，中國一定會「不惜一戰」。但他並未公然提及台灣海峽的法律地位。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110612