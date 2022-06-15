蘇貞昌：台灣海峽為國際水域 絕非中國內海

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）針對中國大陸宣稱台灣海峽不是國際水域，行政院長蘇貞昌今天說，台灣海峽為國際自由航行水域，絕非中國內海，總統蔡英文領導向來以備戰來止戰，並持續加強全民國防戒備。

蘇貞昌上午出席警政署「警察節慶祝大會」活動，媒體會前詢問，針對中國說台海是內海，外界解讀是中國國家主席習近平密謀合理化武統台灣，是否顯現併吞台灣的野心及升高區域緊張態勢。

他表示，中國要併吞台灣的野心從不停止也從不遮掩，但台灣海峽是國際自由航行的水域，絕非中國的內海，全球各國無數的軍艦和商船每天都不停通過，可見中國此種作法，更引起國際認為是毫無道理也未遵守國際規範。

蘇貞昌指出，台灣在總統蔡英文的領導下，一直都是以備戰來止戰，並持續加強全民國防戒備，以防止對台灣有野心的國家任何蠢動。

中國官員堅稱台灣海峽並非國際水域，彭博（Bloomberg News）認為這會引發台海的緊張局勢，而這個措辭可能是為了阻止美國軍艦航行通過台灣海峽。

大陸委員會14日表達嚴正立場表示，陸方的說法破壞台海現狀，升高區域緊張情勢。台灣海峽不是中共對台施壓、軍事擴張的海域。（編輯：張銘坤）1110615