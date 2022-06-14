澳媒：天下沒有白吃午餐 中國布局南太別有用心

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（中央社台北14日電）中國當局積極拉攏南太平洋島國，大手筆造橋鋪路並援建基礎設施，不過澳洲廣播公司（ABC）報導，中國藉由資源挹注取得影響力，而在此闢建的機場與海港，則有助於獲得軍事准入之便。

中國國家主席習近平2018年3月間曾說，實施「軍民融合」發展戰略構建一體化國家戰略體系和能力，「為實現中國夢強軍夢提供強大動力和戰略支撐」。

而中國近來在南太的大興土木，許多建設看來是福國利民，但其實隱含著替軍事准入鋪梗，猶如在南太複製中國在南海建置的軍民融合設施，甚至意圖使南海島礁軍事化在南太重現。

澳廣的報導說，中國與索羅門群島4月份簽署安全協議引發關注，但雙方早在建交後不久即已簽署6項協定，包括升級當地30多條飛機跑道，打造索國成為南太航空樞紐。

報導指出，不過負責升級跑道工程的單位，卻是中國最大的國防及航空暨太空公司之一。

報導說，雖然吉里巴斯聲稱，中國升級境內飛機跑道的計畫目的在促進旅遊發展，但西方國家質疑，此舉將使中國在距離美國夏威夷州西南約3000公里處建立立足點，不過吉里巴斯對於安全方面議題不熱衷。

報導指出，早在2018年，吐瓦魯有座碼頭引起矚目，這是由中國資助1億1400萬澳幣（約新台幣23億元）興建，深度足以停靠郵輪和軍艦。有報導稱，北京正尋求在太平洋地區建立永久性的軍事基地，並盯上吐瓦魯。

報導說，中國擬於薩摩亞維蘇烏灣（Vaiusu Bay）闢建由中國援助的港口同樣引發關注，不過薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）2021年當選後不久就取消這個1億2800萬澳幣的計畫。

她還說，薩摩亞對中國的負債水準一直是選民們關注的問題。截至去年，中國是薩摩亞的最大貸款人，薩摩亞欠北京的債務約占薩國債務總額40%，約兩億澳元。

不僅是薩摩亞，報導指出，澳洲智庫羅伊研究所研究員戴延德（Alexandre Dayant）說，太平洋島國面對災難的脆弱性，而成為世界上最依賴援助的地區之一。

像是東加王國2006年因民主抗爭引發暴動後，中國提供超過1億美元（約新台幣29億元）貸款，重建首都努瓜婁發（Nuku'alofa）的中央商務區。

即因如此，至2020年，東加總額1億8600萬美元的外債，當中欠中國的款項就占了2/3。

報導說，中國雖是世界上污染最嚴重的國家，但卻投入高額資源挹注南太島國面臨的氣候暖化危機，甚至援助斐濟140萬美元因應熱帶氣旋，建造防波提以防遭受海平面上升造成的影響。

這些援助使中國國有企業，已發展演變為可競逐當地標案的商業公司之一，大批中國工人居住於此，同時攜家帶眷在這裡落戶及子女在此求學。

中國藉由大舉進駐南太掌握當地的經濟命脈，報導說，戴延德提醒：「中國的支援並不是免費的，瞭解其意圖很重要。」

像是巴布亞紐幾內亞自1976年起與中國建交，是中國在南太的最大受援國，因此儘管香港的國安法備受爭議，但2020年，巴國卻在聯合國發聲支持中國。

澳洲國立大學客座研究員兼太平洋政治專家凱恩（Tess Newton Cain）表示，中國的捐助希望藉此累積在聯合國得到支持的政治資本。

因此大灑幣拉攏也是中國亟欲爭取南太島國的目的之一，以確保這些國家與中國同一陣線。

報導指出，隸屬太平洋南方庫克群島的自由經貿小國紐埃，是與紐西蘭維持往來的自治國家，2007年與中國建交，中國是這個國家的第2大貿易夥伴。

雖然各方對紐埃和中國洽簽促進基礎建設等合作協議的來龍去脈所知有限，但澳洲國立大學（Australian National University）太平洋與中國問題專家史密斯（Graeme Smith）說，這是中國為了拉攏紐埃。

他說：「…這只是因為台灣，領土完整仍然是他們在該地區戰略的主要驅動力…減少台灣在那裏的外交空間一直都是主因，所以這樣，你付出了最低限度的代價，把他們留在你的陣營裏。」

不過，中國在南太砸大錢興建設施並非品質保證。報導說，庫克群島與中國在公共服務、教育和漁業等領域開展合作，包括2014年啟動，由中國－紐西蘭－庫克群島3方援建的升級拉洛頓加島（Rarotonga）淡水供應網。

但工程品質似乎有瑕疵。報導指出，2017年完成第1階段後發現居然漏水，估計得更換長達17公里的管道。

目前南太島國中，帛琉（Palau）、諾魯（Nauru）和馬紹爾群島（Marshall Islands）仍是台灣的邦交國。

密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）曾致函其他太平洋國家領導人，警告中國提議的南太交易是為了更大的目的丟出的煙幕彈。

他說：「『共同發展願景』最好的結果就是帶來一個新的冷戰時代，最壞的情況則是帶來一場世界大戰。」

中國外長王毅5月26日至6月4日訪問與中國建交的8個太平洋島國，原計劃在斐濟主持召開會議，尋求與10個太平洋島國達成「中國－太平洋島國共同發展願景」的協議卻鎩羽。

王毅事後則聲稱，所謂簽署地區安全協議「是個假消息」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110614