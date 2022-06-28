屏東石斑銷日喊卡 漁業署：經查與價錢有關

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漁業署副署長林國平表示，屏東縣政府預計29日舉辦的石斑魚拓銷日本記者會喊停，與「價錢的問題」有關。圖為石斑魚。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）中國10日以檢出禁藥為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。屏東縣政府排定29日舉辦銷日記者會，今天傳出喊停訊息。漁業署副署長林國平說，經向業界了解，與「價錢的問題」有關。

林國平接受中央社記者電話訪問時說，屏東縣政府欲拓銷日本的是加工處理過的生鮮石斑魚，以空運方式出口，明天的記者會要進行儀式，雙邊因為「價錢的問題」而暫停。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭告訴中央社記者，已與日方一同實地查看產地，但日方尚未分析是否接受價格，才暫時取消記者會。

鄞鳳蘭說，屏東準備好了，只要日方完成評估，隨時可啟動，希望外界不要任意臆測，造成誤解。

農委會統計，全國110年石斑魚年產量約1萬7000公噸，主要產區為屏東40%、高雄25%及台南25%等地區，內、外銷比為3比2。110年外銷中國數量為6121公噸，占總產量36%，今年至5月底止，外銷中國及香港數量為3059公噸。

農委會相關輔導產業因應措施，包括輔導漁民延後上市，提供飼料補助及低利貸款等措施，目標1000公噸；加強電商平台促銷鼓勵消費者購買，增加國內需求與採購量，目標1600公噸，以穩定石斑魚價格。

另外，加工凍儲及外銷獎勵措施，目標1000公噸，分散市場供應量，強化海外市場拓銷，今年下半年以外銷300公噸為目標，鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等既有與潛力市場，輔導業者與當地百貨、超市、餐飲等通路合作辦理拓銷活動，並提供海外拓銷獎勵。（編輯：管中維）1110628