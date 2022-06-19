日媒：台灣石斑魚銷中國受阻 日本養殖業者願相助

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台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物為由而禁止輸入。日媒報導，日本養殖業者表示，「我們願意協助」，已開始準備洽談。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物為由而禁止輸入，日媒報導，日本養殖業者表示願意相助，已開始準備洽談進口台灣石斑魚事宜。

日本產經新聞報導，中國當局本月10日突然宣布禁止進口台灣的石斑魚，屏東縣、高雄市等地原本預定出口到中國的的數千噸石斑魚無法出口，養殖業者深感苦惱。此時，日本養殖業者等表示，「我們願意協助」，已開始準備洽談。相關人士也表示，石斑魚做成日式料理或洋式料理都很好吃，在日本的潛在市場大。

報導說，推動台灣石斑魚銷日的核心人物是位於日本福島縣的養殖業者「林養魚場」公司會長（董事長）林慎平，他曾擔任日本李登輝之友會福島縣支部長，是非常親台灣的人士。

2011年311大地震後，台灣各界捐給福島縣等災區許多善款，林慎平心想「有一天要報恩」。在他的號召下，多家大型壽司連鎖店對於進口台灣石斑魚頗感興趣。

報導說，台灣本月成立台日交流團體「安倍晉三之友會」，由陳唐山擔任會長。經由陳唐山的引介，林慎平這一方開始與屏東縣業者取得聯絡，針對價格、運輸管道等進行洽談。

311大地震後，災區的魚貨受到負面風評影響，一度完全賣不出去，林慎平曾有這樣的痛苦經驗。對於台灣養殖業者，他說：「各位辛辛苦苦養殖的魚賣不出去的那種心情，自己感同身受，由我來接下這些石斑魚，請大家安心。」

林慎平目前計畫進口2、3噸石斑魚樣本，讓外食業者等進行試吃、研究烹飪法等，之後再派考察團到台灣確認石斑魚養殖情況等，然後才開始積極進口。

林慎平表示，不僅是石斑魚美味而已，對於遭中國壓迫的台灣，想支援的日本人很多。如果形成吃「民主魚」挺台灣風潮的話，或許可以創出很大的需求。

對於有日本養殖業者願意採購台灣的石斑魚，屏東縣石斑魚養殖業者陳建翰表示很感謝，他期盼藉此機會讓日本民眾知道石斑魚的美味。

台貿中心東京事務所所長陳英顯對中央社表示，有關石斑魚外銷日本一事，台貿中心已找了幾家水產進口商、貿易商準備展開洽談。

他說，2012年曾在日本最大的食品展示會東京國際食品展（FOODEX Japan）舉辦台灣水產養殖業的研討會，其中主力是宣傳石斑魚。

他坦言，台灣的石斑魚要出口到日本，最主要的問題是卡在價格上，因為石斑魚屬高級魚，價格不便宜，而日本的魚種類多，民眾選擇也多。除了鱈魚、鮭魚之外，外國魚能出口到日本的情況相當少。（編輯：陳惠珍）1110619