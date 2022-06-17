石斑出口中國受阻 總統：政府陪大家度過難關

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中國暫停台灣石斑魚輸入，總統蔡英文（前中）17日在高雄市長陳其邁（前左）陪同下，到永安區參訪蘇班長安心漁場，由業者介紹石斑魚加工產品。中央社記者洪學廣攝 111年6月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）中國暫停台灣石斑魚輸入，總統蔡英文今天參訪永安區漁會加工廠表示，中國突襲式貿易禁止傷害漁民，政府會透過開拓國際市場、投資冷鏈設備等，跟大家一起度過難關。

中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停石斑魚輸入，蔡總統中午在高雄市長陳其邁陪同下參訪永安區漁會加工廠。首先聽取漁業署代理署長范美玲簡報「石斑魚產業輔導政策」，瞭解農委會針對中國暫停台灣石斑魚輸入相關因應措施。接著轉往「永安石斑魚安心漁場」，參觀青農攤位及養殖池，並聽取漁場班長蘇國禎簡報「石斑魚養殖現狀」。

蔡總統致詞表示，近期中國再次違反國際規定，片面暫停台灣石斑魚輸入。事件發生當下農委會啟動應變措施，協助農漁民度過難關。這幾年從釋迦、鳳梨到石斑魚等突襲式、不可逆的貿易禁止措施，可以再次看到中國無法嚴格遵守國際貿易規範，對於自由貿易跟出口商、漁民都是一種傷害。

蔡總統表示，這幾年在農委會努力下推出四大措施保護產業跟漁民，強化風險管控能力，包括第一，開拓多國市場外銷；第二，農委會持續在林園、梓官、永安、彌陀及林園等地區投資冷鏈設備，提升加工技術；第三則是開創更多元產品，像是鼓勵漁民團體研發調理包創立品牌，推銷石斑魚產品；最後則是面對每次突襲式干擾，政府有責任把干擾降到最低，目前已盤點石斑魚加工量能，適時調整內外銷。

蔡總統強調，做政府的最重要的就是要保護農漁民權益，這些幫助農漁民措施一定要落實，也務必要常常討論聯繫，才能知道怎麼做才能有效幫助大家，也希望民眾多多提出意見。呼籲國人一起支持國產石斑魚，讓台灣水產品永續經營，在國際開創自己的品牌。（編輯：孫承武）1110617

總統蔡英文（前排右2）17日在高雄市長陳其邁（前排中）陪同下參訪永安區漁會加工廠，並合影留念。中央社記者董俊志攝 111年6月17日