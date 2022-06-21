石斑魚11場檢驗無虞遭質疑 陳吉仲：願出錢由第三方驗

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農委會主委陳吉仲21日說，漁業署檢驗台灣石斑魚結果無虞，若外界有質疑，農委會願出錢交由第三方實驗室檢驗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）中國以檢出禁藥為由暫停輸入台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲今天表示，漁業署委由中央畜產會實驗室檢驗11個養殖場魚體、水、底泥無虞，外界有質疑，農委會願出錢由第三方抽驗。

全球第一個十足目虹彩病毒（Decapod iridescent Virus 1, DIV1）參考實驗室，今天在行政院農委會家畜衛生試驗所舉行揭牌儀式。陳吉仲會後受訪，做出以上表示。

陳吉仲指出，中國通知農委會防檢局說有兩艘石斑魚活魚運搬船驗出禁藥，漁業署循線找到業者，計有11場養殖場，透過取得驗證資格的中央畜產會實驗室檢驗魚體、水、底泥，結果都沒有禁藥檢出，也由防檢局提供完整科學證據給中國海關總局，希望中國具體回應。

他並說，如果外界對這11場養殖場檢驗結果有質疑，農委會願意出錢，交由第三方實驗室檢驗。

他補充，石斑魚用藥問題，過去5年，經由衛福部食藥署對上市端抽檢，每年合格率100%，過去10年漁業署在產地檢驗超過1.8萬件，平均每年檢驗1800件，平均合格率98.5%，這幾年合格率更是大幅提高，樂意提供國人了解，了解相關產品品質、安全無虞。（編輯：陳清芳）1110621