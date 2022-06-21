因應中國禁台灣石斑魚 農委會：延養可1年免息

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）中國自13日起暫停台灣石斑魚輸入，農委會今天召開臨時記者會宣布透過強化內、外銷及延養措施因應，自7月起至8月底受理符合延養至少3個月等要件業者申請，新舊貸款可免息1年。

農委會漁業署今天召開「石斑魚產業因應措施進度說明」記者會，漁業署代理署長范美玲指出，今年截至5月，石斑魚已出口中國大陸及香港3059公噸，暫停出口後預計受影響產量為3600公噸，為此規劃3大措施因應。

首先是調節上市期間與產量，目標是1000公噸，從7月1日起至8月31日止，農漁會信用部、依法承受農漁會信用部的銀行當地分行及全國農業金庫，將對符合申請資格者執行新舊貸款免息1年獎勵措施，由農委會補貼0.79%到1.29%的年息支應。

范美玲說明，申請條件為民國110年11月前放養，仍在池蓄養者，並須切結至少延養3個月，適用對象為具有石斑魚放養事實（放養量申查報）的漁民。

其次是多元形式對內行銷，目標為1600公噸。范美玲說明，其中企業認購中秋禮盒1000公噸，截至6月20日訂單量已有500公噸；電商通路250公噸，包含經由漁業嘉年華、鱻魚購、農產嘉年華、MOMO、東森購物等銷售；連鎖通路150公噸，包含全聯、楓康、萊爾富等；以及餐飲婚宴桌菜200公噸，包含海霸王、欣葉、王品等19家參與。

再者是加工凍儲及強化海外市場拓銷，目標為1000公噸。范美玲說明，加工凍儲將獎勵農漁民團體、批發市場、產銷班、領有工廠登記證的加工廠、農企業，檢附漁貨來源證明，例如當年或前一年完成放養申查報等，加工時三去三清（去鱗、去肚、去鰓）每公斤獎勵新台幣40元、切塊（片、丁）每公斤獎勵50元、凍儲電費等每月每公斤獎勵2元，申請期限從6月15日起到12月底，窗口為全國漁會、水產公會。

拓展國外行銷的目標為300公噸，將輔導業者深耕香港、美國、紐西蘭、日本等市場，並開發加拿大、歐盟、中東、韓國等新興市場，海空運獎勵金額為每公斤40到90元不等，針對魚片、輪切處理的產品再加碼每公斤10元獎勵，執行期間為今年6月15日到112年6月底。另外，今年6月到12月獎勵業者與海外通路舉辦50場次活動，每場獎勵10萬元。

范美玲強調，今年8、9月會是石斑魚產量高峰期，透過以上措施的落實，可活絡池邊交易，穩定池邊價，目前6月池邊價每公斤140元，為穩定水準。

另外，農委會主委陳吉仲今天中午接受震傳媒「新聞不芹菜」訪談中國片面暫停台灣農產品輸入議題時，揭露石斑魚輸銷中國有借牌問題，是因為「某種程度要報一些他（中國）同意核准的才能過去」所致。中央社記者提問，既然已暫停貿易，借牌問題是否就自然消失了；范美玲回應：「是。」（編輯：張雅淨）1110621