蘇貞昌烹飪石斑魚料理 批中國打壓前科累累

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因應中國暫停台灣石斑魚輸入，行政院長蘇貞昌（右）與農委會主委陳吉仲（右2）22日到新北市全聯中和新生店出席石斑魚推廣活動，與全聯董事長林敏雄（左）在廚師協助下，向大眾示範簡單的石斑魚料理。中央社記者王騰毅攝 111年6月22日

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院長蘇貞昌今天出席宣傳台灣石斑魚記者會時表示，感謝全聯福利中心一口氣認購500公噸石斑魚，是最挺農民的企業，而中國打壓台灣的前科累累，國際貿易應按照科學證據與國際慣例。

中國以檢出禁藥為由，13日起暫停輸入台灣石斑魚。蘇貞昌今天在行政院秘書長李孟諺、發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲等人陪同下，出席由全聯福利中心舉行的行銷台灣石斑魚記者會，並與全聯董事長林敏雄共同製作石斑魚料理。

蘇貞昌會前受訪時指出，石斑魚是非常珍貴的魚種，台灣的養殖也非常成功，深受消費者喜愛、行銷國際，但中國蠻橫且突然違背國際貿易慣例，指台灣石斑魚檢驗不合格禁止輸入。

他說，台灣的石斑魚檢驗完全合格，中國應該要根據科學證據，依據國際貿易慣例作業。

蘇貞昌也表示，中國這種打壓已經不是第一次，前科累累，過去打壓鳳梨、釋迦，現在則是針對水產品。他說，台灣民眾對石斑魚有信心，農委會也會做最好的檢驗，一定符合安全標準。

林敏雄今天也宣布認購500公噸石斑魚。蘇貞昌致詞時指出，全聯過去挺香蕉、賣鳳梨，感謝林敏雄與台灣農民站在一起，這是最挺農民的企業。

陳吉仲表示，全聯是全台農漁民最好的朋友，且全聯販售的石斑魚都已經過處理切片，方便料理，盼民眾一起用新台幣照顧漁民，度過難關。（編輯：黃國倫）1110622

因應中國暫停台灣石斑魚輸入，行政院長蘇貞昌22日到新北市全聯中和新生店出席石斑魚推廣活動，邀請民眾用行動支持台灣優質的在地漁產。中央社記者王騰毅攝 111年6月22日

因應中國暫停台灣石斑魚輸入，行政院長蘇貞昌（前中）與農委會主委陳吉仲（前右2）22日到新北市全聯中和新生店出席石斑魚推廣活動，與全聯董事長林敏雄（前左3）等嘉賓一同推廣各類石斑魚生鮮產品。中央社記者王騰毅攝 111年6月22日