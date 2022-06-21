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中國禁台灣石斑魚
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石斑擬銷日本 屏東養殖業者：成本提升難度高

2022/6/21 17:11
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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）中國以檢出禁藥為由禁止台灣石斑輸入，有日本養殖業者表達意願洽談進口台灣石斑，對此，屏東養殖業者表示，從飲食文化、包裝成本提升，研判市場不大，難度高。

屏東養殖業者戴兆鍾告訴中央社記者，日本人雖然喜愛吃魚，但多以生魚片為主，而養殖的石斑需以熟食料理，若銷往日本只能做火鍋或中華菜色，與日本飲食文化不符，即便有銷日熱潮，研判日本人多以嘗鮮心態而購買，不是長久之計。

養殖業者蔡清凉說，銷往日本大多以切片成魚排，靠的仍是冷鏈技術，但因石斑定位為高級魚品，若增加包裝成本，日本人也不一定能接受，研判市場不大、困難度高。反觀，銷往中國的石斑都採活魚運搬，不但省了冷鏈、包裝成本，新鮮活魚在10多個小時內就可以送達，對業者而言快速又方便。

蔡清凉直言，約2年前因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，曾以魚排包裝轉銷售歐美國家，但只有銷了1個貨櫃就停了，銷日本也是用一樣的方式運送，是否適合長期銷售，仍需要觀察。

屏東縣府農業處長鄭永裕說，外交系統透過台農發公司要將石斑銷往日本，屏東也有幾家養殖業者接獲鮮魚銷日的合作消息，目前價格、期程仍在討論階段。（編輯：方沛清）1110621

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