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中國禁台灣石斑魚
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中國禁台石斑魚 蔡總統感謝盟友支持「民主的魚」

2022/6/22 12:49
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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）中國片面禁止台灣石斑魚進口，總統蔡英文今天表示，食品出口與銷售有時會遭政治因素介入，這時有許多與台灣共享民主價值的國際夥伴站出來支持，例如日本福島漁產養殖業者說，透過吃「民主的魚」來聲援台灣。

蔡總統今天出席台北國際食品展開幕典禮時致詞表示，今年的展覽有來自四大洲、23國特色美味，都是來自台灣民主盟友的優良產品，期盼國人一起支持這些「民主良品」，讓台灣與民主盟友的互助力量更強大，共同開創更多美好的成果。

蔡總統表示，食品是一國重要外銷產品，在國際經貿往來過程中，食品的出口和銷售，有時候也會遭受政治因素介入，阻礙商品流通及貿易正常進行。她舉例，就像近來台灣石斑魚被片面暫停輸入中國，就是這樣的例子。

蔡總統說，此時許多與台灣共享民主價值的國際夥伴，站出來支持台灣的漁民，如日本福島漁產養殖業者說「透過吃『民主的魚』，來聲援台灣」，並表達將協助台灣石斑魚進口日本。她強調，這份全力相挺的情誼，讓台灣很感動。

蔡總統表示，相信在民主盟友互助之下，可以克服一切挑戰，例如去年有一批立陶宛蘭姆酒，因遭到中國政治因素干擾，無法順利銷售，台灣菸酒公司將其買下，並在台推廣銷售，結果非常搶手，也提升立陶宛產品在台灣的知名度。現在，立陶宛的啤酒和巧克力，在台灣也非常受歡迎。

她強調，本次盛會，除了台灣，還有友邦及好夥伴，如日本、美國及歐洲國家共襄盛舉，包括立陶宛，也由農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）率團來訪，再度參與今年展覽。

蔡總統致詞後，與活動參與來賓進行開幕式，並參觀中美洲館及巴拉圭館、日本館、美國館、台灣館、立陶宛館及史瓦帝尼館等攤位。（編輯：潘羿菁）1110622

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