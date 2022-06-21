陳吉仲：兩岸農產貿易有陋規 石斑魚才有借牌問題

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外界質疑石斑魚活魚運搬到中國有借牌問題，農委會主委陳吉仲（右）21日表示，這是因為兩岸農產貿易有某些陋規，不是所有養殖戶都可以輸銷中國。圖為陳吉仲在家畜衛生試驗所出席十足目虹彩病毒參考實驗室揭牌。中央社記者徐肇昌攝 111年6月21日

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）外界質疑石斑魚活魚運搬到中國有借牌問題，農委會主委陳吉仲今天表示，這是因為兩岸農產貿易有某些陋規，不是所有養殖戶都可以輸銷中國，要報經同意才能過去所致。

農委會主委陳吉仲接受震傳媒「新聞不芹菜」訪談中國片面暫停台灣農產品輸入議題，做出以上表示。

中國以檢出禁藥為由，6月13日起暫停輸入台灣石斑魚。農委會近日不斷提出因應對策，並公布溯源檢驗11場魚體、水、底泥無虞，不過又遭質疑石斑魚出口有借牌問題。

對此，陳吉仲反問，「為什麼農產貿易輸銷美、日都沒有遇到這樣的問題，為什麼到對岸就有？」、「這牽扯到很多兩岸農產貿易裡面某些的陋規啊。」

陳吉仲表示，他要把某些事實呈現，因為大部分媒體不是很清楚，其實2010年兩岸經濟合作架構協議（ECFA）生效實施，中國給台灣10幾項早收清單，石斑魚也在其中，可獲得關稅減免，所以此後產量開始增加。

他接著說，但是大家沒有了解怎麼具體執行貿易，正常貿易會有檢驗程序，可是在這個部分，例如石斑魚，「是所有養殖戶都可以出去嗎？當然不是，某種程度要報一些他（中國）同意核准的才能過去啊，因為這樣，所以會有借牌。」

陳吉仲說明，對農委會來講，外銷日本有外銷供果園制度，生產端的用藥有管理，集貨包裝也有一定規範，但兩岸農產貿易裡面，不是按照正常機制規範，就會衍生這樣的陋習，才會有借牌狀況。

他指出，目前政府在跟美國談新的台美21世紀貿易倡議，當中有很重要的基本原則概念，那就是所有貿易要公開透明、有科學依據，所有可能貿易障礙才會突破，雙方才會得利。（編輯：張雅淨）1110621