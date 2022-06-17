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中國禁台灣石斑魚
新聞專題
中國禁台灣石斑魚3/22

漁業署抽驗11家石斑魚場 水和底泥都合格

2022/6/17 12:16（6/17 13:08 更新）
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中國以檢出禁用藥物為由禁止台灣石斑魚輸入，漁業署抽驗11家石斑養殖場魚體後，17日再宣布包含養殖場水、底泥也都合格。（中央社檔案照片）
中國以檢出禁用藥物為由禁止台灣石斑魚輸入，漁業署抽驗11家石斑養殖場魚體後，17日再宣布包含養殖場水、底泥也都合格。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北17日電）中國以檢出禁用藥物為由禁止台灣石斑魚輸入，漁業署抽驗11家石斑養殖場魚體後，今天再宣布包含養殖場水、底泥也都合格，農委會主委陳吉仲要求中國提供科學證據。

中國大陸海關總署10日通報，聲稱從台灣石斑活魚檢出禁用藥物，並從13日起禁止台灣石斑魚輸入。

漁業署與地方政府持續追查被通報的2船當次航班相關11場養殖場，逐場抽驗各家養殖場送驗魚體（還原型）孔雀綠、（還原型）結晶紫、四環黴素等項目，昨天宣布魚體抽驗都合格。

繼魚體之後，漁業署今天再度發布新聞稿指出，這11場養殖場包含養殖場的水、底泥，抽驗結果也全部合格。

漁業署表示，未來除了會持續加強管理外，也會將全案調查結果循兩岸動植物檢疫平台提供給中國。

陳吉仲今天也在臉書發文指出，漁業署已從魚貨來源的11家養殖場進行採樣，分析養殖場內的魚體、底土及池水，結果顯示包含四環黴素類、孔雀綠、結晶紫等皆未檢出。

陳吉仲說，透過科學證據，證明台灣輸出的石斑魚安全無虞，這些檢測數據會透過兩岸動植物檢疫平台提供給中國，也呼籲中國依同等標準提供科學證據。（編輯：唐聲揚）1110617

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