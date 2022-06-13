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中國禁台灣農漁產品 農委會擬走爭端解決機制

2022/6/13 15:34
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）中國陸續暫停台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、石斑魚輸入，農委會副主委陳駿季今天說，鳳梨、鳳梨釋迦及蓮霧已在處理，兩次未獲對方回應，會持續在WTO框架下循爭端解決機制處理。

陳駿季今天出席幸福餐盒銷售記者會，接受媒體聯訪時做出以上表示。

他指出，台灣是法治、自由貿易國家，病蟲害問題會先從技術面解決，若不行才會走向爭端解決機制，目前還是希望中國能就農委會所提出的要求具體回應，如果沒回應，才考慮走世界貿易組織（WTO）框架下的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）爭端解決機制處理；今年11月也會召開SPS例會。

政府從去年到今年已兩度向SPS例會，就鳳梨、鳳梨釋迦及蓮霧提出特定貿易關切，至今沒有進展。陳駿季說，很多國家感同身受中國將產品貿易用來做額外、背後有其他目的的事，也愈來愈多國家知道這樣的方式，相信SPS面對的壓力會愈來愈大。

陳駿季重申，第一次不回應，不表示第二次不回應，兩次未獲回應，政府會持續在WTO框架下循爭端解決機制處理，不希望落到跟中國一樣的模式、制度。

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農委會國際處補充，第一次是去年11月、第二次是今年3月，今年6月23日將提出第三次特定貿易關切。

陳駿季指出，中國暫停台灣石斑魚輸入，是先前暫停鳳梨、鳳梨釋迦等輸入的翻版，理由都稱檢出禁用藥物，但台灣實地採驗都沒有發現任何疑問，也回信告知，希望提供更多資料，但中國都已讀不回，對漁民不公平；農委會不會讓漁民權益受損，會透過強化內銷、加工、海外行銷確保收益。（編輯：張雅淨）1110613

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