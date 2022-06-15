銷陸重要農產品接連被禁 專家：對岸讓利近歸零
（中央社記者沈朋達台北15日電）中國大陸近日暫停從台灣進口的石斑魚不但是ECFA早收清單品項，也和之前遭禁的鳳梨等水果同為銷陸農產主力。專家說，這反映大陸對台農業讓利近乎歸零，和解紅利消失中。
中國大陸日前以檢出禁藥為由，自13日起暫停台灣石斑魚輸入。中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天也在例行記者會上說，中國海關因從台灣輸入的冰鮮冷凍水產包裝樣本檢出COVID-19病毒，10日起暫停接受該企業進口申報一週。
致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠接受中央社電訪時說，大陸自COVID-19疫情爆發後，多次從進口冷凍商品上檢出病毒，並加強檢驗。而正值中共20大召開前謹慎的政治氛圍，他認為，相關的檢驗未必是針對台灣。
有兩岸農貿實務經驗的「水果政治學」作者焦鈞受訪時也說，大陸從進口商品包裝檢出病毒不是新聞，但搭配上禁止石斑魚的事件，總令人有打「組合拳」的感覺。
值得注意的是，石斑魚是首個被大陸暫停進口的「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）早收清單農產品，且和2021年起陸續被禁的鳳梨、蓮霧和釋迦，同居於台灣外銷大陸10大農產品榜上。
焦鈞說，從鳳梨到石斑魚，陸方連環出手禁止對台灣銷陸主要農產品的進口，很難不令人解讀為整體政策的改變。
張弘遠則認為，這些農產品政策，主要是在兩岸和解的政治氛圍下，大陸對台灣農漁民的讓利。但隨著兩岸關係、美中格局等國際情勢轉變，台灣品牌在大陸不再是加分，農漁民的利益也不是對台工作的主要考量，和解紅利逐漸消失。
他提到，大陸在主張糧食自主下，養殖業與經濟作物農業發展相當快，對台灣以往優勢的農產品，產生「內部自我供給的取代性」。
焦鈞說，農產品雖占兩岸經貿的比重不高，但陸方此舉對社會的打擊面大。不過，他不認為陸方是意圖影響年底的台灣九合一選舉。
他表示，中共已沒有這麼在意台灣選舉，且兩岸關係已退縮到中美關係和印太戰略下，不是主旋律。
焦鈞也提到，陸方禁止石斑魚的時機耐人尋味。因兩岸自去年底已開始溝通，對陸方而言，這本是可以「先hold住」的議題。
他稱，國民黨主席朱立倫日前訪美時表態親美不親中、稱「九二共識」是沒有共識的共識。但畢竟ECFA是在國民黨執政時，認同「九二共識」基礎上出現的兩岸協議。他認為陸方選在此時出手，或許有警告意味。
即便大陸當局今年繼續實施ECFA核定稅率，但焦鈞認為，在整體氛圍下，若哪一天北京決定終止ECFA，也不太意外。
「花怎麼開，就會怎麼謝」，焦鈞說，目前被禁的農產品，都是當時陸方單方面讓利的品項，而現在的檢出禁藥、病蟲說法，也是讓北京有中止政策的合理依據。不過，一連串的動作，也讓對岸對台灣農產品的讓利近乎歸零。（編輯：楊昇儒）1110615
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