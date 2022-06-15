銷陸重要農產品接連被禁 專家：對岸讓利近歸零

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中國近日暫停從台灣進口的石斑魚和之前遭禁的鳳梨等水果同為銷陸農產主力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈朋達台北15日電）中國大陸近日暫停從台灣進口的石斑魚不但是ECFA早收清單品項，也和之前遭禁的鳳梨等水果同為銷陸農產主力。專家說，這反映大陸對台農業讓利近乎歸零，和解紅利消失中。

中國大陸日前以檢出禁藥為由，自13日起暫停台灣石斑魚輸入。中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天也在例行記者會上說，中國海關因從台灣輸入的冰鮮冷凍水產包裝樣本檢出COVID-19病毒，10日起暫停接受該企業進口申報一週。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠接受中央社電訪時說，大陸自COVID-19疫情爆發後，多次從進口冷凍商品上檢出病毒，並加強檢驗。而正值中共20大召開前謹慎的政治氛圍，他認為，相關的檢驗未必是針對台灣。

有兩岸農貿實務經驗的「水果政治學」作者焦鈞受訪時也說，大陸從進口商品包裝檢出病毒不是新聞，但搭配上禁止石斑魚的事件，總令人有打「組合拳」的感覺。

值得注意的是，石斑魚是首個被大陸暫停進口的「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）早收清單農產品，且和2021年起陸續被禁的鳳梨、蓮霧和釋迦，同居於台灣外銷大陸10大農產品榜上。

焦鈞說，從鳳梨到石斑魚，陸方連環出手禁止對台灣銷陸主要農產品的進口，很難不令人解讀為整體政策的改變。

張弘遠則認為，這些農產品政策，主要是在兩岸和解的政治氛圍下，大陸對台灣農漁民的讓利。但隨著兩岸關係、美中格局等國際情勢轉變，台灣品牌在大陸不再是加分，農漁民的利益也不是對台工作的主要考量，和解紅利逐漸消失。

他提到，大陸在主張糧食自主下，養殖業與經濟作物農業發展相當快，對台灣以往優勢的農產品，產生「內部自我供給的取代性」。

焦鈞說，農產品雖占兩岸經貿的比重不高，但陸方此舉對社會的打擊面大。不過，他不認為陸方是意圖影響年底的台灣九合一選舉。

他表示，中共已沒有這麼在意台灣選舉，且兩岸關係已退縮到中美關係和印太戰略下，不是主旋律。

焦鈞也提到，陸方禁止石斑魚的時機耐人尋味。因兩岸自去年底已開始溝通，對陸方而言，這本是可以「先hold住」的議題。

他稱，國民黨主席朱立倫日前訪美時表態親美不親中、稱「九二共識」是沒有共識的共識。但畢竟ECFA是在國民黨執政時，認同「九二共識」基礎上出現的兩岸協議。他認為陸方選在此時出手，或許有警告意味。

即便大陸當局今年繼續實施ECFA核定稅率，但焦鈞認為，在整體氛圍下，若哪一天北京決定終止ECFA，也不太意外。

「花怎麼開，就會怎麼謝」，焦鈞說，目前被禁的農產品，都是當時陸方單方面讓利的品項，而現在的檢出禁藥、病蟲說法，也是讓北京有中止政策的合理依據。不過，一連串的動作，也讓對岸對台灣農產品的讓利近乎歸零。（編輯：楊昇儒）1110615