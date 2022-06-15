禁石斑魚議題成焦點 國台辦強調安全考量

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中國大陸國務院台灣事務辦公室15日舉行例行記者會，中國海關總署禁台灣石斑魚輸入議題成為焦點。國台辦發言人馬曉光強調這是安全考量，不該「政治炒作」此議題。中央社記者張淑伶北京攝 111年6月15日

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（中央社記者張淑伶北京15日電）中國13日起暫停台灣石斑魚輸入，行政院長蘇貞昌表示提供檢驗科學證據，陸方卻「已讀不回」。大陸國台辦發言人馬曉光今天說，台灣方面說改了，但是沒有附上「怎麼改」的證據。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，中國海關總署禁台灣石斑魚輸入議題成為焦點。馬曉光強調這是安全考量，不該「政治炒作」此議題。

馬曉光說，去年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入的石斑魚中檢出土霉素超標，還從兩批石斑魚中檢出孔雀石綠和結晶紫兩種禁用藥物。近日，大陸海關又從自台輸入大陸石斑魚中不斷檢出禁用藥物結晶紫，「說明台灣地區石斑魚養殖藥物安全管理體系存在嚴重問題」。

他還說，大陸方面多次向台灣有關方面通報這些情況，要求台灣完善水生動物安全管理體系，「台灣方面從未提供所謂進行整改的證據」，近期又接連出現輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物情況。「為保護消費者健康安全，大陸方面不得不暫停台灣石斑魚輸入。」

行政院長蘇貞昌12日表示，把石斑魚相關檢驗藥劑科學證據給中國，對方「已讀不回」，做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例。他並表示，中國一直都不遵守國際規範，而且常常是政治指導一切、政治控制一切，中國沒道理打壓台灣的釋迦、鳳梨、蓮霧，現在又到水產品來了。

對此，馬曉光說，台灣當局來函說改了，「但是並沒有附上怎麼改、如何改的相關證據，所以再去問問蘇貞昌」。

馬曉光聲稱，當務之急是民進黨政府要對台灣地區石斑魚養殖藥物安全管理體系做認真徹底的排查和整改。第二，民進黨當局停止一切在這個問題上「政治化操弄」和對大陸的「抹黑攻擊誣衊」。

對於外傳午仔魚可能成下一遭大陸禁止輸入的台灣漁產品，馬曉光未正面回應，仍強調農產品貿易涉及安全問題。（編輯：周慧盈）1110615