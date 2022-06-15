漁業署：輸中國石斑魚養殖場複驗 無用藥不合格

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）中國海關總署通報台灣石斑魚檢出（還原性）結晶紫，漁業署今天表示，已與地方政府對通報的2艘活魚運搬漁船於系統登載其3場來源場追查，養殖戶均稱無供貨，其中1場複驗無虞。

漁業署今天發布新聞，做出以上表示。漁業署說，其中1場養殖戶為釐清原因採檢送驗（還原）孔雀綠、（還原性）結晶紫、四環黴素（土黴素）等動物用藥品，抽驗結果未查有違法使用藥物情事。

漁業署表示，已持續與地方政府就可能其他來源養殖場追蹤調查，現正與地方政府追查受通報2船同航次11場養殖場貨品來源，並採取貨源移動管制及採樣送驗，檢視供應鏈各環節，以釐清本案情，結果出爐會儘速對外說明；倘查出活魚運搬漁船及養殖場有違反，將裁處。

漁業署補充，石斑魚是重要養殖產業，漁業署與養殖業者都很重視生產品質，近年來與防檢局、地方政府攜手推動正確用藥、未上市產地監測等工作，並運用高科技航拍、衛星影像技術落實放養量申報，110年申查報逾91%，都納入市售抽驗藥檢母數納管，所以近年來上市的石斑魚已鮮少檢出用藥不合格情事。

漁業署重申，本案將持續調查，釐清可能的問題。如果國內有查明業者確有違法使用藥物或其他不合規定情事，將依規定查處；且國產養殖魚未上市前，都有辦理未上市水產品產地監測，未來將持續辦理，並擴大辦理用藥管理教育訓練，配合產地聘用水產獸醫師駐診服務。（編輯：張芷瑄）1110615