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中國暫停輸入台灣水產品一週 稱驗出新冠病毒陽性

2022/6/15 11:22（6/15 12:20 更新）
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大陸國台辦發言人馬曉光15日說，從台灣輸入的冰鮮及冷凍水產品外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，海關10日起暫停接受相關企業產品進口申報一週。（中央社檔案照片）
大陸國台辦發言人馬曉光15日說，從台灣輸入的冰鮮及冷凍水產品外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，海關10日起暫停接受相關企業產品進口申報一週。（中央社檔案照片）
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（中央社台北15日電）大陸國台辦發言人馬曉光今天說，因從台灣輸入的冰鮮及冷凍水產品外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，依中國海關總署公告2020年第103號規定，海關從6月10日起暫停接受相關企業產品進口申報一週。

據人民網消息，馬曉光上午在國台辦例行記者會作了上述表示。

他說，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範新冠肺炎（COVID-19）疫情輸入風險，切實保護民眾健康安全。

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馬曉光在會中還針對石斑魚一事作出回應，表示為了保護中國大陸民眾健康，這是正常、安全防範的舉措，科學合理。

他指出，去年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報了多批石斑魚藥物不合格情況，要求其完善水生動物安全管理體系；台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期又接連出現輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，大陸方面不得不暫停台灣石斑魚輸入。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110615

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