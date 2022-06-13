中國禁台灣農漁產品 鄧振中促WTO成員關注不透明作為

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中國以「檢出禁用藥物」為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北13日電）世界貿易組織（WTO）睽違近5年舉行部長級會議，行政院政委鄧振中聲明中呼籲各國應注意影響貿易的不透明作為，例如未有合理依據情形下，突發性禁止農產品進口，台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦等產品即深受其害。

自去年開始，中國以檢疫為由，禁止台灣鳳梨、蓮霧及釋迦輸入，今年6月新增石斑魚一併禁止進口，1年來已3度突襲禁止台灣農漁產品。

鄧振中代表台灣參與部長會議，他表示，儘管去年面臨COVID-19疫情衝擊，台灣經濟仍成長6.45%，是全球少數表現較佳的國家；其中進出口總額8280億美元，其中出口約4464億美元，進口3815億美元，進出口均成長逾30%，半導體產業發展是最佳印證。

鄧振中表示，台灣持續推動與各國深化經貿關係，包含爭取參與跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）等區域經濟整合，並與主要貿易夥伴進行經濟合作對話。

談及台灣之所以創下如此良好經貿成績，鄧振中指出，第一，「我們尊重國際規範及以規則為基礎的貿易體系」，例如2021年依據風險程度和科學證據，決定開放含萊劑外國豬肉輸台，並於2022年調整對部分核輻射風險地區食品進口的管理方式。

鄧振中強調，上述作為顯示台灣尊重國際規範，願意為維繫以規則為基礎的多邊貿易體系來貢獻心力。第二，台灣在區域緊張情勢與疫情中，繼續堅守維護自由、公平、透明的全球貿易體系。

鄧振中也在會中發表對WTO部長會議重要議題看法。

漁業補貼部分，鄧振中指出，完全理解漁業補貼議題的重要性與複雜性，台灣在全球遠洋漁業地位舉足輕重，但同時也有許多需要照顧的小型弱勢漁業及漁民，因此支持消除不恰當的漁業補貼以幫助永續發展，但也應為各會員境內的弱勢漁民爭取權益。

疫情回應部分，鄧振中表示，有效分配疫苗、藥品、診察等相關產品是全球疫後復甦的重要關鍵，因此促進醫療物資及貨品擴大產能及公平分配十分必要。

針對疫苗部分，台灣支持TRIPS豁免進入以草案作為基礎的談判，將討論範疇聚焦於疫苗，但現階段認為仍應尊重專利制度的完整，儘量限縮草案有關強制授權要件的鬆綁範圍，並盼本案儘速作成決議。

WTO改革部分，鄧振中指出，台灣認同WTO須進行改革，但此為長期性工作，WTO會員須先討論改革的內涵與達成方式、優先順序等，以達成有意義與平衡的結果；台灣支持任何有助於維持爭端解決機制有效運作的提案，且目前已與123個WTO會員連署共同提案，呼籲應儘速啟動WTO上訴機構成員遴選。

最後，鄧振中表示，期許WTO基於自由、公平的精神，繼續使組織運作回應社會的需求；他強調，沒有一個國家可以採取經濟脅迫手段，要求其他成員作政治妥協，或是在沒有合理依據的情形下，突發性禁止個別會員產品進口，「台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦等產品就深受其害」。

鄧振中認為，為了讓貿易繼續成為經濟復甦的動力，並確保所有成員遵守規則，必須恢復WTO多邊貿易體系，維持以規則為基礎、自由且公平的貿易，並展現與時俱進、適應現代化貿易、且兼顧永續與包容性發展的WTO。

鄧振中表示，落實WTO協定暨其透明化義務至關重要，台灣不僅與部分在座的會員已在WTO共同倡議此事，同時也呼籲各會員應注意影響貿易的不透明作為，不僅具有貿易限制效果，更無助於全球貿易秩序穩定，例如不公平的補貼、突如其來未附理由的防檢疫措施及廠商登錄制度。（編輯：潘羿菁）1110613