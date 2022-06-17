WTO部長會議 就漁業補貼和疫苗讓渡達成重大協議

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（中央社日內瓦17日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）部長會議經日以繼夜協商，今天終於就漁業補貼、糧食不安全與COVID-19疫苗達成得來不易的貿易協議方案，164國代表在場內歡聲雷動。

法新社報導，世衛秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，貿易部長會議達成了「前所未有的貿易協議方案，將改變全球人民的生活」。

在世衛的日內瓦總部進行的協商始於本月12日，原定15日結束，但164個成員一路協商到台北時間大約今天上午11時才結束。

伊衛拉說：「世貿已經很久沒有看到如此大量的多邊成果了。你們達成的協議方案將改變世界各地人們的生活。結果顯示，世貿實際上有能力因應我們這個時代的緊急情況。」

2017年12月在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的上一次部長級會議，在未能達成任何重量級協議後宣告失敗。

漁業協議是這次部長級談判中最後一個達成的協議。

今天凌晨，各國代表團就這個重大問題瘋狂討價還價。關於禁止鼓勵過度捕撈和威脅地球魚類資源永續性的補貼談判，已經在世貿進行20多年。

談判桌上另一個重大議題是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗專利讓渡問題。

一些擁有大型製藥公司的國家，如英國和瑞士，發現提案一些措辭有問題，而大型製藥公司也擔心協議會扼殺創新。（譯者：陳怡君/核稿：何宏儒）1110617