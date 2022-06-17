WTO部長會議落幕 專家：有突破但仍跛腳

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（中央社記者田習如台北17日電）延長2天挑燈夜戰的第12屆WTO部長會議，終於在達成6項決議後宣告結束，祕書長伊衛拉開心表示「沒有空手而回」，但專家直言這次會議並未能將WTO拉回國際經貿秩序的舞台中央。

日內瓦時間17日清早6點多，睽違近5年的WTO（世界貿易組織）部長會議，在眾人為祕書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）唱生日快樂的歌聲中畫下句點。正好在會議期間度過68歲生日的她說，這次會議成果「證明了WTO有能力回應我們這個時代的緊急狀況」。

本屆部長會議的6項決議中，對開發中國家生產疫苗的智財權豁免、保障低收入國家的糧食安全，以及限制漁業補貼以減緩過度捕撈，是原訂4天會議期間卡關而在多熬了2個夜晚後終能推出共識的成果。「（這些）前所未有的決議，將改變全球人民的生活，」伊衛拉說。

不過，中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳在中央社訪問中並沒太大驚喜：「如果要說突破的話，疫苗豁免大概比較算有。」

因為美歐等擁有疫苗專利的大國反對讓渡太多，而沒財力的開發中國家則希望包括疫苗、試劑、藥物的專利都能不經授權直接生產，雙方已為此爭議多時。美歐也希望將巴西、中國等有自主生產疫苗能力的開發中國家排除，但中國等反對在決議中點名他們除外。

最後達成的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）智財權讓渡協議是，開發中國家可直接生產他國專利疫苗，沒有涵蓋試劑、藥物，而中國、巴西等也不在協議裡明文排除，而是透過WTO官網公布他們先前說好會避免利用該協議的會議記錄，意思是「君子自重」。

李淳表示，這個協議的意義在美國，它是全球疫苗專利主要來源，過去一段時間也對參與WTO興趣缺缺，如今肯捨龐大疫苗商業利益、重回國際多邊場域，「美國的出席本身就是好的開始」。

事實上，檢視各協議文本和取代過往「部長宣言」的「成果文件（Outcome Document）」，裡頭充滿了「我們鼓勵」、「我們敦促」⋯等語詞，真正具有約束力的條款很有限，包括WTO體制改革、爭端解決機制改革，也只要求祕書處在2024年前要提出方案進行討論。

李淳認為，這代表WTO並未回到「以規則為基礎的國際經貿秩序」舞台中央，也就是說WTO其實已非全球貿易的主要規則制定者，它未能解決國家利用貿易作為競爭手段等全球化重要挑戰。

WTO的共識決設計讓任一國家都可阻擋全體，例如這次取消漁業補貼談判差點在印度反對下一事無成，加上164個成員國利益衝突而複雜，「現在比較像個執行機構」，李淳說，雖然這屆部長會議成果比上一屆好，但WTO「仍在跛腳」。

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即便功能弱化，但WTO是台灣目前極少數擁有會員資格的國際組織，李淳強調，台灣仍需要更積極的參與它，因為它是各國分享經貿情報的地方，可觀察各國如何維護自身權益，「特別是近年台灣有更多參與雙邊、多邊貿易談判的機會，透過WTO累積的實際議題經驗和人脈，會對我們有幫助。」

伊衛拉在閉幕會議中引述了一句英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的名言，除了是WTO寫照，也對台灣加入國際組織的困難處境有啟發：「成功沒有終點，失敗並非致命，重要的是有勇氣持續下去。」（編輯：黃自強）1110617