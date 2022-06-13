WTO部長會議 鄧振中籲遵守規範反對經濟脅迫

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（中央社記者曾智怡台北13日電）世界貿易組織（WTO）部長級會議12至15日在日內瓦舉行，行政院政務委員鄧振中代表台灣出席，他呼籲各國遵守WTO規範，反對經濟脅迫手段，繼續為台灣水果、石斑魚等出口爭取應有權益。

台灣已於去年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），鄧振中在會中期盼，國際社會能以公允方式，正視台灣應有的參與空間。

WTO第12屆部長級會議（MC12）12日至15日在WTO總部日內瓦實體召開，為睽違近5年舉行，由哈薩克共同主辦。

行政院經貿談判辦公室今天發布新聞稿表示，疫情影響層面既深且廣，如何能在防止緊急公共衛生危機擴大，所實施對人與貨品的管制的同時，仍能讓疫苗、個人防護裝備、藥品、糧食等重要物資供應不中斷，受各界關注。

經貿辦指出，開發中國家可否及時獲得生產疫苗的智慧財產權授權，也攸關各國人民的生命安全；如何讓漁業能夠永續發展，不造成過度漁撈、使漁資源耗竭，以及WTO機制如何進行檢討改善，以面對下世代的挑戰，皆是本屆部長會議處理問題。

鄧振中除與超過160個國家的部長共同商議外，並就部分國家對WTO會員的經濟脅迫，與台灣遵守國際規範及重視市場經濟精神的WTO會員相互呼應。

內容首先反對經濟脅迫手段，呼籲各國遵守WTO規範，繼續為台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚等產品出口爭取應有權益；其次是台灣與許多會員發表聯合聲明，聲援遭到俄羅斯軍事入侵的烏克蘭，並指出WTO需在疫情及俄烏等區域緊張情勢中，發揮維護生命與生計的功能。

第三，從疫情中找出未來因應類似危機的方式；四是WTO需透過複邊協定等方式，更有效處理問題；第五，大型FTA及經濟整合正快速發展中，為此台灣已申請加入CPTPP。

鄧振中特別向各國說明，台灣願意在疫情中排除萬難，盼國際社會能以公允方式，正視台灣應有的參與空間。

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經貿辦補充，開場致詞中，各國部長多主張WTO應當與時俱進，更貼近社會需要，並深化改革讓WTO更有效率，預計未來幾天將持續就此進行討論。

WTO在2017年底召開第11屆會議後，原定2年1次的部長級會議，由於各國討論動能不足、美中貿易戰、疫情影響而一再延期；但各界對於WTO身為全球貿易秩序維持者與建構者仍有所期盼，超過50個國家、200多個非營利組織均派員關注會議進程。（編輯：林克倫）1110613