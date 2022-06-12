WTO部長會議 秘書長警告達成協議之路崎嶇不平

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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）逾100位貿易部長齊聚日內瓦參加世界貿易組織（WTO）部長級會議，WTO秘書長伊衛拉今天就會議將可達成一或兩項全球協議審慎樂觀，但也警告前路恐將崎嶇不平。

路透社報導，出身奈及利亞的WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）指出，自從WTO於近5年前召開上一次部長會議以來，全球已經有所改變。

她於部長會議前在記者會中說：「我期盼我可以說是變得更好了，當然也變得更複雜了。」她提到揮之不去的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏克蘭戰爭和重大糧食與能源危機分別是「多重危機」其中一環。

她敦促貿易部長們未來數日加倍努力，以達成諸如降低漁業補貼、增加取得COVID-19疫苗管道、因應糧食安全和訂定WTO本身改革路線等協議。

伊衛拉說：「我要明確指出，即使達成一、兩項都不容易，前路崎嶇不平，路上恐有地雷。」她說自己對於會議可達成一、兩項協議「審慎樂觀」。

他也勸告與會部長們不該期待自家願望能夠全部達成，並且要承認妥協從來沒有完美的。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110612