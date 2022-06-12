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WTO部長會議登場 擬談糧食安全、過度捕魚和疫苗

2022/6/12 19:08（6/12 20:04 更新）
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世界貿易組織12日在瑞士日內瓦召開部長會議。（圖取自facebook.com/worldtradeorganization）
世界貿易組織12日在瑞士日內瓦召開部長會議。（圖取自facebook.com/worldtradeorganization）
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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）世界貿易組織今天在瑞士日內瓦召開部長會議，預計處理的緊迫議題包括受俄烏戰爭威脅的全球糧食安全、過度捕魚，以及公平取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的管道等。

這次4天會議一開始的重點就是俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭如何衝擊糧食安全，俄烏傳統上是餵飽數以億計人口的全球糧倉。

歐洲聯盟（EU）貿易執委杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟持續「努力與所有成員國籌備一套多邊糧食安全方案」，同時抨擊俄國「把糧食和穀物當成作戰武器」。

世界貿易組織（WTO）希望把批評俄國對烏開戰集中於會議首日進行。預計與會的逾百位部長中，預料許多人將發表措辭嚴厲的聲明。

不過，由於許多部長斷然拒絕與莫斯科當局直接協商，有人憂心這項議題接下來幾天會繼續延燒，而世貿希望那幾天能聚焦敲定長久無法達成的貿易協議。

日內瓦一名外交界消息人士說：「下星期事態偏離計畫的風險真的存在」。

緊張情勢阻擋不了世貿秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在她任內首場部長會議中，熱情推進多項議題的協議，尤其近十年都沒有新的大型貿易協定，世貿正努力證明自身價值。

針對助長非法捕撈的補貼作法，在歷經20多年協商後，有官員審慎樂觀認為各國終於可能同意禁止。

世貿組織說相關談判相當接近完成，日內瓦一名外交消息人士則告訴法新社：「最近有進展，但這些依然是很困難的議題。」

其中一項主要癥結點在於開發中國家的特殊與差別待遇（Special and Differential treatment），諸如印度等捕魚大國可要求豁免。

送給部長們審閱的草案中提議，成員國捕魚量占全球總量某個份額，就不應適用豁免。但這個份額和豁免期限都尚未確定。

環團表示豁免期限若超過10年將引發浩劫，印度則要求豁免25年。

另外，部長們也將試圖讓世貿組織有一套聯手因應COVID-19疫情的方式，但目前仍存在重大障礙。

2020年10月，印度與南非要求暫停保護COVID-19疫苗和其他抗疫療法的智財權，以確保窮國擁有更公平的抗疫管道。

經過多輪談判後，歐盟、美國、印度、南非達成妥協，並以此為基礎發展成送給部長們的草案。

草案允許多數開發中國家（不含中國）可以不經專利所有者授權，逕行生產COVID-19疫苗，但雙方對此仍有意見。

英國與瑞士拒絕簽署，它們與製藥產業都主張這麼做將不利於投資創新。公共利益團體則不滿草案只納入疫苗，不包括治療和診斷方式。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）警告：「要確保每人每地都擁有管道取得COVID醫療工具來挽救性命，目前的協商還差了十萬八千里。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110612

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